Im Allgäu wird es stürmisch - DWD gibt Warnung aus

Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen des Allgäus vor Sturmböen. Es könnten stellenweise Äste von den Bäumen fliegen.

31.01.2023 | Stand: 19:44 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstagabend vor Sturmböen und kräftigen Winden im Allgäu. Die Warnung gilt zunächst bis Mittwochnachmittag und ist in folgenden Landkreisen und Städten gültig:

Kaufbeuren

Ostallgäu

Kempten

Oberallgäu (Sturmböen, Stufe 2 von 4)

Unterallgäu (Windböen, Stufe 1 von 4)

Memmingen (Windböen, Stufe 1 von 4)

Landkreis Lindau (Windböen, Stufe 1 von 4)

Bei Sturmböen sollten Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger und andere, die sich im Freien aufhalten auf herabfallende Gegenstände achten. Die Warnungen gelten ab Mittwoch, 10 Uhr, bis einschließlich 16 Uhr. Im weiteren Tagesverlauf soll es überwiegend trüb und wolkig bleiben, die Temperaturen fallen kaum unter die Null-Grad-Grenze und es kann gebietsweise zu Schnee oder Regen kommen.

So geht das Wetter im Allgäu weiter

Besserung ist auch am Donnerstag kaum in Sicht. Schneeregen und Schneefall bestimmen den "kleinen Freitag" im Allgäu. Die Temperaturen liegen um 3 Grad. Es bleibt überall stark bewölkt. Wie sich das Wetter am Wochenende entwickelt, lesen Sie hier in unserer 7-Tage-Vorschau für das Allgäu.

