Deutschland beendet Grenzkontrollen zu Tirol - Charité setzt Astrazeneca-Impfungen bei Frauen unter 55 aus

Corona-Nachrichten aktuell: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist auf 135,2 gestiegen. Alles dazu im News-Blog.

30.03.2021 | Stand: 11:44 Uhr

<< Wir berichten in unserem Newsblog laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt. >>

Dienstag, 30. März, 11.40 Uhr: Charité setzt Impfungen mit Astrazeneca bei Frauen unter 55 aus

Die Berliner Universitätsklinik Charité stoppt bis auf Weiteres alle Impfungen ihrer Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca. "Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind", sagte die Sprecherin der Klinik, Manuela Zingl, am Dienstag.

Sie betonte, dass in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten seien. Diese wolle jedoch vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten. Die Charité habe in der Pandemie bisher rund 16.000 Erst- und Zweitimpfungen an ihr Personal verabreicht. "Davon entfiel der größte Teil auf Astrazeneca", sagte Zingl.

Dienstag, 30. März, 11.25 Uhr: Deutschland beendet Grenzkontrollen zu Tirol

Deutschland beendet die Kontrollen zum österreichischen Bundesland Tirol. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 30. März, 11.10 Uhr: Mehr Corona-Patienten in Allgäuer Kliniken

Im Vergleich zur vorigen Woche nimmt die Zahl der Corona-Patienten in Allgäuer Kliniken zu. 45 werden derzeit in den sechs Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu behandelt. Zum Vergleich: Vor gut einer Woche waren es noch 30. Von den aktuellen Fällen liegen derzeit 14 Menschen auf den Intensivstationen - jeweils fünf in Kempten und in Immenstadt sowie vier in Mindelheim. 31 weitere Patienten werden in den Normalstationen behandelt. Am Montag, 29. März, gab es keinen Todesfall in den Kliniken in Zusammenhang mit Corona.

So auch im Klinikum Memmingen. Dort sind aktuell 16 Corona-Patienten in Behandlung. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation und elf auf der normalen Station.

Dienstag, 30. März, 10.50 Uhr: Unterallgäuer Landrat Eder fordert: Schüler sollen sich zuhause testen lassen können

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder hat sich in einem Schreiben an Bayerns Kultusminister Michael Piazolo gewandt. Darin fordert er, dass Schüler sich bereits vor Unterrichtsbeginn zuhause testen lassen können. Warum das aus Eders Sicht sinnvoller ist, lesen Sie hier.

Portrait - Landrat Kreis Unterallgäu Alex Eder Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Dienstag, 30. März, 10.30 Uhr: Hausärzteverband bittet, auf Aufforderung zum Impfen zu warten

Zum Start der Corona-Impfungen in den Praxen hat der bayerische Hausärzteverband die Patienten darum gebeten, sich bis zu einer Aufforderung seitens der Mediziner zu gedulden. "Warten Sie bitte, bis sich Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt bei Ihnen meldet!", teilte der Verband am Dienstag in München mit. Da am Anfang nur wenig Impfstoff zur Verfügung stehe, würden zunächst nur Patienten aus den Risikogruppen ein Impfangebot bekommen. "Aber jeder, der sich impfen lassen will, wird diesen Schutz bekommen - nur nicht alle in den ersten Tagen."

Von diesem Mittwoch an werden den Angaben zufolge knapp 1500 Hausarzt- und fast 200 Facharztpraxen in Bayern im Regelbetrieb gegen Corona impfen. Für den Impfstart vor Ostern stünden den teilnehmenden 1635 Praxen insgesamt 33.600 Dosen von Astrazeneca zur Verfügung, also rund 20 Dosen pro Praxis. Nach Ostern würden alle Praxen in Bayern vorwiegend mit dem Impfstoff von Biontech beliefert, hieß es.

Dienstag, 30. März, 10.20 Uhr: Mildes Frühlingswetter lockt ins Freie - Polizei mahnt zu Vernunft

Das Frühlingswetter zieht derzeit viele Menschen in Bayern ins Freie. Die Polizei kündigt Kontrollen an beliebten Plätzen an - auch im Allgäu.

Dienstag, 30. März, 9.30 Uhr: Füssen will mit "Teststation-Hütten" Frequenz erhöhen

Füssen will ab Mittwoch noch mehr testen. Dazu baut der Bauhof am Dienstag in der Fußgängerzone vor der Stadt Apotheke und der Drei Tannen Apotheke sogenannte „Teststation Hütten“ auf. "Wenn wir zeitnah in eine Art „Tübinger Modell“ kommen wollen, müssen wir den Gesundheitsbehörden zeigen, dass wir als Stadt dazu in der Lage sind, dazu die Arbeit und den Aufwand nicht scheuen", sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Füssen sei in der Lage, die Teststrategie zu erhöhen, auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis.

Bürger können sich Eichstetter zufolge in den „Teststation Hütten“ einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Termine kann man vereinbaren telefonisch bei der Stadt-Apotheke unter 08362 6252 und bei der Drei Tannen Apotheke unter 08362 6747 sowie online hier. Alternativ können Bürger einen PCR Test oder Schnelltest am Eisstadion machen - zur Anmeldung.

Nach den Osterferien erhalten die Füssener Hausärzte ihre ersten Impfdosen - etwa 50 pro Woche. Ab Pfingsten erhöht sich diese Zahl auf zirka 200 pro Woche pro Hausarzt.

Dienstag, 30. März, 9.10 Uhr: NRW-Vize-Ministerpräsident fordert rasche Bundestagssitzung zu Infektionsschutzgesetz

Im Kampf gegen die rasant steigenden Corona-Zahlen hat Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch das Parlament gefordert. Anstatt in die Osterpause zu gehen, sollten Bundestag und Bundesrat den "Rahmen für das Infektionsschutzgesetz" beschließen, den Länder und Kommunen dann vor Ort in die Praxis umsetzten, sagte der NRW-Familienminister am Dienstag im Hörfunksender WDR 5.

Das Ergebnis wären dann nicht "Schnellschüsse" wie die von Bund und Ländern vereinbarte und dann von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder gekippte Osterruhe. "Sondern dann würde das vernünftig besprochen und könnte Grundlage sein für nächsten zehn schwierigen Wochen", sagte Stamp. Bis Ende Mai oder Anfang Juni sei in der Pandemie noch eine "schwierige Phase" zu durchstehen.

Dienstag, 30. März, 8.45 Uhr: Allgäuer Hausärzte legen diese Woche mit dem Impfen los

Ab nächster Woche sollen Praxen Impfstoff bekommen. Wieso das Kemptener Impfzentrum bereits jetzt 500 Dosen AstraZeneca an Hausärzte verteilt hat, lesen Sie hier.

Dienstag, 30. März, 8.30 Uhr: Trotz Corona sollen Kaufbeurer bald wieder Kultur genießen können

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr geht das Live-Art-Festival auf dem Tänzelfestplatz 2021 in Runde zwei. Was die Veranstalter vor haben und wann es los geht, erfahren Sie hier.

Dienstag, 30. März, 8.20 Uhr: Holetschek: Apotheken sollen Selbsttests auch einzeln verkaufen dürfen

Der Verkauf von einzelnen Corona-Selbsttests aus Großpackungen ist in Apotheken bisher nicht erlaubt. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält das für unpraktisch: "Ich werde die Regierungen anweisen, eine Vereinzelung der gelieferten Selbsttests durch die Apotheken zu dulden", teilte er am Dienstag in München mit. "Das ist wichtig, damit sich so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich solche Tests auf unkompliziertem Weg bei der Apotheke ihres Vertrauens kaufen können."

Nach Vorgabe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte dürfen bisher Großpackungen von Selbsttests mit bis zu 100 Exemplaren in Apotheken nicht vereinzelt werden. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass einzelne Tests etwa ohne Gebrauchsanweisung verkauft werden.

In den Häusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 45 Corona-Patienten behandelt. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild)

"Die Länder sind dafür zuständig, den Verkauf der Selbsttests zu überwachen", sagte der Minister. "Auf dieser Grundlage wollen wir daher den Einzelverkauf in den Apotheken dulden. Ich habe keinen Zweifel, dass die Apotheken dies fachgerecht und unter höchsten Hygienevorkehrungen gewährleisten können." Die Verantwortung und Haftung liege im Falle einer Duldung bei den Apotheken.

Dienstag, 30. März, 8.05 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Bayern weiter - nur Ansbach unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist auf 140,5 gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen hervor. Bundesweit lag sie bei 135,2. Einzig die Stadt Ansbach liegt bayernweit noch unter der Marke 50 mit 47,8 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen. Den höchsten Wert meldete das RKI für den Landkreis Cham mit einer Inzidenz von 332.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem Institut binnen eines Tages 1242 Neuinfektionen und 46 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Am Sonntag hatte die bayernweite Inzidenz bei 135,8 gelegen. Inzwischen liegen 72 bayerische Kreise und Städte über der Marke von 100, nur noch 24 befinden sich darunter. Für die Landeshauptstadt München gab das RKI einen Wert von 97,4 an, der Landkreis München liegt mittlerweile bei 103.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.09 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Das Überschreiten der Grenzwerte führt nicht automatisch zu sofortigen Änderungen. In vielen Fällen gibt es zeitliche Vorläufe. Bei der Frage, ob Geschäfte geöffnet oder geschlossen werden, muss die entsprechende Inzidenz beispielsweise mindestens drei Tage in Folge über- oder unterschritten werden.

Dienstag, 30. März, 7.40 Uhr: Generelle Testpflicht für Flug-Einreisen greift

Für alle Flugpassagiere nach Deutschland greift ab Dienstag eine generelle Testpflicht auf das Coronavirus. Dafür muss man bereits vor dem Start im Abflugland einen Test machen. Wer der Fluggesellschaft keinen Nachweis über ein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf nicht in die Maschine einsteigen. Die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Vorgaben sollen vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten. Laut Bundesregierung handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Virus-Ausbreitung durch Urlaubsreisen zu vermeiden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Verkauf von einzelnen Corona-Selbsttests aus Großpackungen ist in Apotheken bisher nicht erlaubt. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält das für unpraktisch. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv)

Dienstag, 30. März, 7.30 Uhr: Ferienflüge über Ostern: Nur "ein kleiner Boom"

Nach der langen Flaute freuen sich die Flughäfen München und Nürnberg auch über ein paar Urlauberflüge nach Mallorca. In Memmingen ticken die Uhren ganz anders. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 30. März, 7.15 Uhr: Ärzte: Erst nach Ostern flächendeckende Corona-Impfungen in Praxen

Noch diese Wochen sollen erste Hausärzte Spritzen gegen das Coronavirus verabreichen. Warum es aber bayernweit wohl nicht ganz so schnell gehen wird, lesen Sie hier.

Dienstag, 30. März, 6.55 Uhr: Einigung für Metallindustrie: Corona-Prämie und Sonderzahlung

Der Durchbruch kam am frühen Morgen. Nach zehn Stunden Verhandlungen einigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in NRW auf einen Tarifabschluss. Beide Seiten sehen Positives in der Vereinbarung - welche unterschiedliche Aspekte das sind, lesen Sie hier.

Dienstag, 30. März, 6.40 Uhr: Inzidenz im Allgäu: Werte bleiben auf hohem Niveau

Die Inzidenzwerte im Allgäu bleiben weiter auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Montag meldete das Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag kaum Veränderungen bei den Werten in der Region. Die aktuellen Zahlen finden Sie hier.

Dienstag, 30. März, 6 Uhr: Inzidenz in Deutschland steigt auf 135,2

Einen guten Morgen wünscht das Digitalteam der Allgäuer Zeitung. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist auf 135,2 gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen hervor. Am Vortag hatte das RKI 134,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gemeldet. Anfang März lag der Wert noch bei unter 70. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Nachdem im Lockdown die Zahl der Neuinfektionen bis etwa Mitte Februar deutlich gefallen war, stieg die Zahl der Ansteckungen zuletzt wieder kräftig - was Experten auch auf die weite Verbreitung ansteckenderer Varianten zurückführen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland, mit Ausnahme Baden-Württembergs, meldeten dem RKI binnen eines Tages 9549 Corona-Neuinfektionen. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 180 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.791.822 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.507.900 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 76.093.

Montag, 29. März, 22 Uhr: Das Ei fliegt wieder - Allgäu Comets beim ersten gemeinsamen Football-Training

Die Allgäu Comets trainieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit strengen Auflagen. Beim ersten Training gibt es ernste Worte und ungebetene Zuschauer.

Montag, 29. März, 21.15 Uhr: Bericht: Expertengremium in Kanada empfiehlt Astrazeneca-Aussetzung

Kanadas Expertengremium für die Corona-Impfkampagne empfiehlt laut einem Bericht die Aussetzung des Vakzins von Hersteller Astrazeneca für Menschen im Alter unter 55 Jahren. Das Komitee habe Sicherheitsbedenken, berichtete der öffentliche TV-Sender CBC am Montag unter Berufung auf anonyme Quellen. Die Richtlinien zum Umgang mit dem Impfstoff würden im Laufe des Tages geändert. Zuvor hatte es Berichte über seltene Blutgerinnsel bei einigen immunisierten Patienten gegeben. Laut CBC ist das Mittel in der Altersgruppe unter 55 bislang aber nicht großflächig eingesetzt worden.

Mitte März waren auch in Deutschland Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca mehrere Tage vorsorglich ausgesetzt worden. Nach einer erneuten Prüfung erklärte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), das Präparat sei sicher.

Doch werde in den Hinweisen eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt, erklärte die EMA. Astrazeneca spielt eine wichtige Rolle in der EU-Impfstrategie. Weil das Präparat nicht so stark gekühlt werden muss, kann es auch gut von Hausärzten gespritzt werden.

Montag, 29. März, 20 Uhr: Weiter Urlaub auf Mallorca: Kein Verbot für Auslandsreisen in der Corona-Pandemie

Urlaubsreisen ins Ausland werden trotz der Corona-Pandemie auch weiterhin grundsätzlich möglich sein. Ein Regierungssprecher verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend auf die geltenden Bestimmungen für Reisende. "Eine darüber hinausgehende rechtliche Regelung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant", fügte er hinzu. Ein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilter Prüfauftrag zur möglichen Unterbindung touristischer Reisen gelte derzeit formal als abgeschlossen.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt jetzt eine generelle Testpflicht für alle Flugreisen nach Deutschland. Den Test muss man schon vor dem Start im Abflugland machen. Bild: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

Montag, 29. März, 18.30 Uhr: Inzidenzwert im Ostallgäu über 300: Das sagt das Landratsamt

Auch Schulen und Unternehmen sind betroffen, die Zahlen steigen in der ganze Region. Wie sich die Lage auf den Intensivstationen entwickelt.

Montag, 29. März, 17.15 Uhr: Das Allgäu für den Tourismus öffnen: Wird unsere Region zum Modellprojekt?

Erst Camping und Urlaub in Ferienwohnungen erlauben, dann Hotels öffnen. Das Allgäu soll zur Modellregion in der Pandemie werden. Wie das gelingen könnte.

Montag, 29. März, 15.30 Uhr: Ausflugsziele und Parkplätze im Allgäu: Polizei kündigt Kontrollen über Ostern an

Immer wieder melden sich Bürger bei der Stadtverwaltung, die besorgt sind über Menschen, die vor allem am Wochenende etwa an den Füssener Seen die Corona-Regeln nicht einhalten. Bürgermeister Maximilian Eichstetter teilt diese Sorgen und appelliert deshalb an die Bevölkerung: „Bitte halten Sie sich an die notwendigen Regeln. Reduzieren Sie Kontakte auf ein Minimum, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske!“

Die Polizei im Allgäu will über Ostern an Ausflugszielen kontrollieren.

Montag, 29. März, 14.30 Uhr: OB kritisert Antrag, Kempten vorzeitig zu öffnen: "Wir wollen keinen Flächenbrand mitverursachen"

Freie Wähler, SPD und FDP wollen Kempten auch dann öffnen, wenn die Stadt nicht zur bayerischen Modellregion wird. OB Kiechle: "Das ist der falsche Weg."

Montag, 29. März, 13.35 Uhr: Nach Merkel-Kritik: Ministerpräsidenten verteidigen Corona-Linie

Die Kanzlerin hat ein Machtwort gesprochen: Die Länder müssten ihre Lockdown-Versprechen auch umsetzen und konsequent die Notbremse ziehen. Doch viele Ministerpräsidenten sehen erst einmal keinen Grund zum Handeln. ach der deutlichen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vorgehen verschiedener Länder im Corona-Lockdown haben mehrere Ministerpräsidenten ihre Linie verteidigt. Unter anderem Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen und das Saarland sahen am Montag zunächst keinen Grund für schnelle Anpassungen. CDU-Parteichef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bekannte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Präsidiumssitzung seiner Partei klar zu mehr Tests als Instrument in der Krise und betonte, dass es in Nordrhein-Westfalen eine landesweite "Notbremse" gebe.

Merkel hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" massiven Druck auf die Länder ausgeübt, um diese zum Umsetzen der Notbremse und schärferer Maßnahmen gegen die dritte Infektionswelle zu bewegen.

Montag, 29. März, 12.20 Uhr: Kemptener Jahrmarkt abgesagt

Der für Christi Himmelfahrt geplante Jahrmarkt in Kempten ist abgesagt. Das gab die Stadt am Montagmittag bekannt.

Montag, 29. März, 12 Uhr: Impfzentren in Kempten und Sonthofen: Jetzt ist die Gruppe zwei dran

Über 70-Jährige, die eine Impfung wollen, sollen sich registrieren. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Montag, 29. März, 11.20 Uhr: Boris Palmer spricht sich für nächtliche Ausgangsbeschränkungen aus

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat sich für nächtliche Ausgangsbeschränkungen als weiteres Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Ich hätte gar nichts dagegen zu sagen: Ab 20 Uhr ist wirklich Ruhe", sagte Palmer am Sonntagabend in einer Online-Gesprächsrunde der "Bild"-Zeitung.

Mit Blick auf das derzeit laufende Modellprojekt in Tübingen sagte Palmer, tagsüber könne geordnet in der Außengastronomie gesessen oder mit Maske eingekauft werden. "Und nachts sind alle daheim - warum nicht." In Tübingen habe er nämlich das Problem, dass häufig nach 20 Uhr große Gruppen auf innerstädtischen Wiesen Partys feierten. Da gebe es keinen Abstand, sondern Alkohol, sagte der Grünen-Politiker.

Tübingen testet seit Mitte März, ob mehr Öffnungsschritte mit möglichst flächendeckendem Testen umsetzbar sind, ohne dass die Zahl der Corona-Fälle deutlich zunimmt.

Urlaub auf Mallorca wird für Touristen aus Deutschland weiterhin möglich sein - so scheint es. Bild: Clara Margais, dpa (Archiv)

Montag, 29. März, 10.30 Uhr: Niedersachsens Wirtschaftsminister verteidigt geplante Öffnungen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat die trotz steigender Infektionszahlen geplanten Öffnungen in Modellkommunen verteidigt. "Ich befürchte, wir werden mit einem gewissen Infektionsgeschehen in Deutschland leben müssen. Deshalb sind solche Modellversuche, wie ich finde, nicht unvorsichtig oder gar leichtsinnig", sagte der CDU-Politiker am Montag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuvor in der ARD-Sendung "Anne Will" allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in Deutschland eine Absage erteilt.

"Die Kanzlerin ist getragen von einer tiefen Sorge um das Land, das respektiere ich, das anerkenne ich", entgegnete Althusmann darauf angesprochen. "Aber wir müssen auch Wege heraus aus der Pandemie finden. Und dieser Weg kann nicht immer nur Lockdown lauten." Niedersachsen will in etwa 25 großen, mittleren und kleinen Kommunen gekoppelt an Schnelltests weitreichende Öffnungen ermöglichen. Dabei geht es um Geschäfte, die Außengastronomie, Kulturzentren, Theater, Opernhäuser, Kinos und Fitnessstudios.

Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister von Tübingen hätte kein Problem mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Das sagte er gegenüber der Bild. Bild: Marijan Murat, dpa

Montag, 29. März, 10.05 Uhr: Gut 500 Corona-Tote in den USA binnen 24 Stunden

In den USA sind am Sonntag 507 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Zudem registrierten die Behörden für denselben Zeitraum von 24 Stunden 43.440 Corona-Neuinfektionen, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Montagmorgen (MEZ) hervorgeht. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300 416 neuen Fällen sowie am 12. Januar mit 4477 Toten registriert.

Mit mehr als 549.000 Toten und 30,3 Millionen Infektionen sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Inzwischen sind aber auch schon mehr als 93 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft worden. Mehr als 48 Prozent der über 65-Jährigen haben bereits den vollen Impfschutz. Insgesamt zählen die USA knapp 330 Millionen Einwohner.

Montag, 29. März, 8.40 Uhr: Impfbus in Weitnau - so reagieren Senioren auf die Astrazeneca-Impfung

Im Oberallgäuer Weitnau hat ein Impfbus Station gemacht - doch dann wurde in einem Gasthof geimpft. Darauf, dass sie mit Astrazeneca geimpft werden, reagieren die Senioren vor Ort ganz unterschiedlich.

Montag, 29. März, 7.40 Uhr: Lockdown für das gesamte Allgäu

Ab dem heutigen Montag gilt auch in Memmingen die Notbremse - somit befindet sich das ganze Allgäu im Lockdown.

Montag, 29. März, 7.20 Uhr: Epidemiologin erwartet mehr schwere Corona-Fälle bei Jüngeren

Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Grill, erwartet bei wachsenden Corona-Zahlen mehr schwere Krankheitsverläufe bei jüngeren Menschen. "Das Problem ist, dass bei einem weiteren Ansteigen der Fallzahlen auch der Anteil der Virusvariante B.1.1.7 weiter ansteigen wird", sagte Grill der Deutschen Presse-Agentur. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutante sei sowohl deutlich ansteckender als auch gefährlicher, "da sie wohl mit schwereren Krankheitsverläufen einhergeht".

Bei Hochaltrigen gehe die Zahl neuer Todesfälle zurück, erläuterte die Präsidentin der Gesellschaft mit Sitz in Ulm, die auch Professorin für Epidemiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist. "Das deutet darauf hin, dass es zunehmend gelingt, die besonders vulnerablen Gruppen durch Impfung zu schützen." Aber auch bei den 60- bis 69-Jährigen sei das Sterberisiko der Infizierten noch bei etwa vier Prozent. Das bedeute, dass eine stark steigende Fallzahl auch zu mehr Erkrankten und schwer Erkrankten führen werde, so Grill. "Nur eben dann in den jüngeren Altersgruppen.

Montag, 29. März, 7.05 Uhr: Tierärzte wollen in Impfkampagne einbezogen werden

Die deutschen Tierärzte fordern die Politik auf, sie in die Impfkampagne einzubinden. "In den USA impfen jetzt auch Tierärzte wie selbstverständlich mit. Dieser pragmatische Ansatz trägt dort zum großen Erfolg bei", sagte der Präsident des Bundesverbands der praktizierenden Tierärzte, Siegfried Moder, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch in Frankreich können voraussichtlich bald Tierärzte Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen. Die oberste Gesundheitsbehörde des Landes empfahl dies in einer Stellungnahme vom Freitag.

Dabei warf Moder der Berliner Politik Versäumnisse vor: "Wir haben bereits Anfang Dezember der Bundesregierung unsere Unterstützung bei der Corona-Schutzimpfung angeboten, aber unser Hilfsangebot wurde (...) bis heute ignoriert. Das kann man machen, wenn man die Lage im Griff hat. Angesichts der dritten Welle und der täglichen Hiobsbotschaften halten wir diese Ignoranz jedoch für grob fahrlässig." Laut Moder könnten die Tierarztpraxen pro Monat ohne weiteres zwei Millionen Menschen impfen.

Die Modellversuche in Niedersachsen sollen nach Ostern beginnen und drei Wochen dauern. Voraussetzung ist, dass der Sieben-Tage-Wert nicht über 200 liegt oder steigt. Bild: Friso Gentsch, dpa

Montag, 29. März,6.30 Uhr: Inzidenzwert im Ostallgäu liegt über 300

Die Inzidenzwerte im Allgäu steigen rasant: Nun liegen auch Kempten und Memmingen über dem 200er-Wert, das Ostallgäu sogar über 300. Die Zahlen im Detail finden Sie hier.

Montag, 29. März, 6.25 Uhr: Angela Merkel bei Anne Will: "Ausgangsbeschränkungen können ganz wirksames Mittel sein"

Angela Merkel macht in der ARD-Sendung "Anne Will" klar, dass mit weiteren Lockerungen nicht zu rechnen ist.

Montag, 29. März, 6.20 Uhr: RKI registriert 9872 Corona-Neuinfektionen und 43 neue Todesfälle

Guten Morgen vom Digitalteam der Allgäuer Zeitung! Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9872 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 43 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Montag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7709 Neuinfektionen und 50 neue Todesfälle verzeichnet.

Der Inzidenzwert ist demnach weiter gestiegen: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 134,4 - und damit erneut höher als am Vortag (129,7).

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 494 800 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 75.913.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 1,17 (Vortag 1,19).

---------------------

Alle Entwicklungen vom 18. bis 24. März lesen Sie in Teil 49 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 18. bis 24. März lesen Sie in Teil 48 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 8. bis 17. März lesen Sie in Teil 47 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 3. bis 7. März lesen Sie in Teil 46 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 25. Februar bis 3. März lesen Sie in Teil 45 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 17. Februar bis 24. Februar lesen Sie in Teil 44 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 10. Februar bis 16. Februar lesen Sie in Teil 43 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 02. Februar bis 09. Febraur lesen Sie in Teil 42 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.