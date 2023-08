Gibt es das 49-Euro-Ticket im Allgäu bald nur noch mit Handy?

Seit es das Deutschlandticket für 49 Euro gibt, wurde es auch im Allgäu tausendmal verkauft – oft in Form einer Plastikkarte. Doch die gibt es bald nicht mehr.

10.08.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Das Deutschlandticket ist nun schon seit über drei Monaten gültig. Doch ab September wird es den Fahrschein in der Region nur noch auf dem Smartphone geben – spätestens bis zum 31. Dezember wird das analoge Ticket auch bundesweit eingestellt. Für einige Gruppen wird es bald günstiger.

Zur Erinnerung: Mit dem Deutschlandticket können Bürgerinnen und Bürger für monatlich 49 Euro Busse und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs nutzen. Und zwar im gesamten Bundesgebiet – unabhängig von den verschiedenen Tarifen in den einzelnen Bundesländern.

Wer kauf das Deutschlandticket für 49 Euro?

Aus Sicht der Deutschen Bahn sei das Ticket „ein enormer Erfolg“, teilt eine Sprecherin mit. Bei etwa der Hälfte der Fahrgäste handele es sich um Stammkunden, die nun auf das günstigere Deutschlandticket gewechselt sind. Etwa acht Prozent der Kunden seien Menschen, die bislang so gut wie nie Bus oder Bahn gefahren sind. Das habe eine Analyse des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen ergeben.

Wie viele Deutschlandticket-Abonnenten hat bodo?

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund (bodo), der auch den Landkreis Lindau umfasst, hat derzeit 11.000 Deutschlandticket-Abonnenten. Dass das Ticket beliebt sei, könne man mit Blick auf die Bodo-Region nur bestätigen, teilt Sprecher Felix Löffelholz mit.

Wie viele 49-Euro-Tickets wurden in Kempten verkauft?

Die Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB), die beispielsweise auch in der Innenstadt in Kempten Kundencenter betreuen, haben bislang etwa 2100 Deutschlandtickets an Privatpersonen verkauft. Zusätzlich noch an „etwa 500 Schülerinnen und Schüler“, sagt Betriebsleiter Thomas Kappler. Der Großteil der Kunden, nämlich 95 Prozent, hätte das Ticket als Plastikkarte erworben. Doch nicht nur damit soll bald Schluss sein.

Ab September werden die KVB für Neukunden überhaupt kein Deutschlandticket mehr anbieten – Bestandskunden werden bis Ende des Jahres weiterhin betreut. Grund für den Verkaufsstopp sei, dass Verkehrsbetriebe beispielsweise die Vertriebskosten des Tickets nicht erstattet bekommen hätten. Anders als vom Bund versprochen, hätten sie so keinen Mehrwert erzielt, sagt Kappler. Drittanbieter der Region, wie etwa Schwabenbund-Services, bieten den Fahrschein weiterhin als digitale Lösung an. Ebenso gibt es das Ticket online etwa direkt bei der Deutschen Bahn. Bis Jahresende soll es das Ticket dann laut Bundesregierung im ganzen Land nicht mehr in Plastikform geben.

Deutschlandticket: Was ändert sich ab September 2023?

Ab September gehen die Kosten für den Fahrschein für einige Gruppen nach unten. In Bayern wird das sogenannte „Ermäßigungsticket“ eingeführt, sagt Löffelholz. Es kostet dann für folgende Gruppen monatlich 29 Euro: Auszubildende an Berufsschulen in Bayern, alle, die einen Freiwilligendienst leisten, Beamtenanwärter mit Dienstort in Bayern oder Studierende.

Das müssen Sie zum Deutschland-Ticket wissen

Seit dem 1. Mai 2023 können Sie mit dem Deutschlandticket durch die Republik fahren. Wir haben Ihnen hier alle wichtigen Infos zum 49-Euro-Ticket zusammengestellt.