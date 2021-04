Deutschlands Frauen gewinnen in Füssen ersten WM-Test gegen Österreich deutlich

In Füssen bereitet sich die deutsche EIshockey-Nationalmannschaft der Frauen auf die Weltmeisterschaft vor. 5:1-Sieg im ersten Testspiel gegen Österreich.

08.04.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihr erstes Testspiel für das WM-Turnier in Kanada erfolgreich gestaltet. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes besiegte knapp einen Monat vor Beginn der Titelkämpfe in Halifax und Truro (6. bis 16. Mai) das Team aus Österreich in Füssen deutlich mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Die Treffer für die Mannschaft von Bundestrainerin Franziska Busch erzielten Andrea Lanzl (6.), Laura Kluge (35.), Nicola Eisenschmid (48.), Tabea Botthof (51.) und Katarina Jobst-Smith (59.). Für die Gäste aus dem Nachbarland traf Anna Meixner (21.) zum zwischenzeitlichen 1:1.

Schon am Donnerstag treffen Deutschland und Österreich erneut aufeinander

Das DEB-Team befindet sich gerade in Teil zwei der WM-Vorbereitung am Bundesstützpunkt und absolviert am Donnerstag (11 Uhr) einen weiteren Leistungsvergleich mit den Österreicherinnen. Nach einer anschließenden Woche im Heimtraining beginnt ab dem 16. April die heiße Phase der Einstimmung auf den Saisonhöhepunkt. Bis zur Abreise nach Kanada am 22. April werden die DEB-Frauen in einer Blase trainieren und unterliegen dann bereits den Testvorgaben für die WM. Erst ab 1. Mai ist im WM-Ort dann Eistraining möglich. Der WM-Auftakt für die DEB-Frauen steigt am 6. Mai gegen Japan (18 Uhr deutscher Zeit), weitere Gegner in der Vorrundengruppe B in Truro werden Tschechien (8. Mai), Ungarn (10. Mai) und Dänemark (11. Mai) sein. Kurz vor Turnierbeginn ist noch ein dritter WM-Test für die deutsche Mannschaft geplant.

Trainerin Franziska Busch ist zufrieden mit ihrem Team

Nachwuchs-Bundestrainerin Franziska Busch sagte nach der Partie: „Wir haben uns von Drittel zu Drittel gesteigert. Man hat schon gemerkt, dass die Spielerinnen jetzt länger nicht gespielt haben. Insgesamt war es eine gute und kompakte Leistung, wir konnten einige Sachen umsetzen, die wir zuvor trainiert haben und wissen, woran wir noch arbeiten müssen. Die fünf Tore sind für uns auch schön, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben uns alle Tore hart erarbeitet und viel Zeit in der offensiven Zone verbracht."