Vorverkauf startet: Beim Deutschlandticket sind im Allgäu noch Fragen offen

Der Vorverkauf für das 49-Euro-Ticket hat begonnen. Doch sind im Allgäu überhaupt alle Strecken abgedeckt? Und wie kommt man ohne Smartphone an das Ticket?

03.04.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Lange wurde darüber diskutiert, am Montag war es soweit: Der Vorverkauf für das Deutschlandticket, auch bekannt als 49-Euro-Ticket, hat begonnen. Gelten soll es ab dem 1. Mai. Doch noch immer gibt es Fragezeichen - vor allem im Allgäu.

Wo ist das 49-Euro-Ticket gültig?

Reisende und Einheimische können alle Busse und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland nutzen, heißt es von der Bundesregierung. Ausgenommen sind der Fernverkehr und Fahrten in der ersten Klasse. Aber: Es gibt im Allgäu Linien, die nicht vom Bayernticket abgedeckt sind – beispielsweise die Strecke von Immenstadt nach Oberstaufen.

Ob diese sogenannten „Bergsteigerlinien“ im Deutschlandticket enthalten sind, dass kann Carolin Huber, Sprecherin der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (mona), noch nicht sagen. Ein Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen. Sicher nicht gelten wird das Ticket für die Bodenseeschifffahrt, sagt ein Sprecher. „Wir gehören nicht zum öffentlichen Nahverkehr.“ Ausnahme: Wer den Linienbus nimmt, der mit der Autofähre zwischen Konstanz nach Meersburg über den See fährt, kann das 49-Euro-Ticket nutzen.

Wo gibt es das 49-Euro-Ticket zu kaufen?

Kunden können es unter anderem bei den regionalen Verkehrsunternehmen und über die Vertriebskanäle der Bahn kaufen. Grundsätzlich soll das Deutschlandticket digital, also per App oder auf einer Chipkarte, angeboten werden. Wer im Mona-Gebiet eine Plastikkarte statt eines digitalen Tickets haben will, kann sich diese an der Zentrale Bus-Umsteigestelle (ZUM) in Kempten ausstellen lassen – bis zum 31.12.2023.

Manche Verkehrsbetriebe bieten nur die Handy-Version an. „Ich würde Senioren, die das Ticket nutzen wollen und kein Smartphone besitzen, raten, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie sich nicht doch eines anschaffen wollen“, sagt der Unterallgäuer Busunternehmer Josef Brandner.

Gibt es regionale Sonderangebote zum 49-Euro-Ticket?

Beim Verkehrsverbund Bodo, der den Bodenseekreis sowie den Landkreis Ravensburg abdeckt, gibt es mehrere Upgrades zum Deutschlandticket, die allerdings nur im Bodo-Verbundgebiet gelten: Für 9,90 Euro mehr im Monat können Kunden unter der Woche ab 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztags bis zu vier Personen in Bus und Bahn mitnehmen und das Ticket an andere Personen weiterreichen. Wer einen Aufpreis von 19,30 Euro zahlt, kann in der ersten Klasse fahren und ein Rad mitnehmen.

Was wird aus bestehenden Abonnements, wenn ich das Deutschlandticket kaufe?

Die Kunden können entscheiden, ob ihr aktuelles Abo bestehen bleiben soll oder ob sie ins Deutschlandticket wechseln möchten.

Wie steht es um die Finanzierung?

Noch zu Beginn des Jahres hatten einige Allgäuer Busunternehmer um ihre Einnahmen gebangt. Mittlerweile gibt es diesbezüglich aber mehr Klarheit, sagt Josef Brandner. 2023 orientiere sich die Summe für die Betriebe an den Vergleichseinnahmen aus den Vorjahren. 2024 und 2025 gelte das Postleitzahlen-Prinzip: Kaufe ein Memminger in Berlin ein Deutschlandticket, erhielten auch die heimischen Unternehmen Geld.

Wer wie viel bekommt, müsse noch geklärt werden. Ab 2026 werde registriert, wer welche Strecke mit welchen Verkehrsmittel zurückgelegt hat. Auf dieser Basis würden dann die Einnahmen verteilt. Bis dahin könnte das Ticket auch bereits mehr kosten: Bei den 49 Euro handelt es sich lediglich um einen „Einführungspreis“, schreibt die Bundesregierung auf ihrer Website.

Wie groß ist die Nachfrage im Allgäu?

„Wir kommen heute nur schwer zur Ruhe“, sagt Marius Maruhn am Montag. Er ist Geschäftsführer von Schwabenbund-Services, wo der Verkauf für mehrere Verkehrsunternehmen abgewickelt wird. Die Kunden hätten Fragen oder bräuchten Hilfe beim Bestellen.