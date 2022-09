Die 29-jährige Allgäuerin Vero Haas ist ein großes Kunsttalent

Vero Haas studiert und hat schon zwei renommierte Allgäuer Kunstpreise gewonnen. Die 29-Jährige aus der Nähe von Kempten will freischaffende Künstlerin werden.

03.09.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Wieder hat Vero Haas das Gartenhäuschen ihrer Eltern zum Atelier umfunktioniert. Wie schon beim ersten Lockdown kam die Berliner Kunststudentin zurück nach Krugzell (bei Kempten) und räumte die Gartenstühle zur Seite, um zu malen und zu zeichnen. Viel Platz hat sie nicht, aber die zwei mal drei Meter große Fläche reichen der angehenden Künstlerin in der blauen Latzhose, um ihre Leinwände, Farben, Pinsel und Stifte zu platzieren.

Wobei das Wort „angehend“ gleich wieder gestrichen werden muss: In den vergangenen Wochen hat die 29-Jährige gleich zwei Allgäuer Kunstpreise gewonnen: den Förderpreis der Festwochen-Ausstellung in Kempten und den Förderpreis der Götz-Stiftung im Künstlerhaus Marktoberdorf. Ein guter Startschuss für einen Weg in ein Leben mit Kunst, von dem Vero Haas ahnt: Es wird nicht leicht werden. Manchmal denke sie: Was habe ich mir da nur aufgebürdet?

Seit vier Jahren studiert Haas, die ihren Vornamen Veronika in Vero abgekürzt hat, an der Universität der Künste in Berlin. Nun geht sie für ein Semester nach Lissabon, wo sie ein Erasmus-Studium antritt, und hat deshalb ihre Zelte in Berlin temporär abgebrochen, das WG-Zimmer untervermietet und den schönen Platz im Atelier der Uni aufgegeben.

Während des Corona-Lockdowns hat sie tagelang wie wild gearbeitet.

Ein paar Sommerwochen lang wohnte sie bei ihren Eltern. Ein bisschen Urlaub machte sie dabei auch, traf Freunde, ging in die Berge, ins Schwimmbad, auf die Festwoche. Die meiste Zeit aber malte sie. Wie schon beim ersten Lockdown vor zwei Jahren, als in der Großstadt Berlin das öffentliche Leben runtergefahren wurde und sie ins Oberallgäu floh. Damals, so erzählt sie, habe sie ebenfalls tagelang wie wild auf den sechs Quadratmetern gearbeitet. Und sei so richtig auf den Geschmack an der Kunst gekommen. „Das hat mir geholfen, fokussiert zu sein“, sagt sie. „Zum ersten Mal habe ich mich als Malerin gefühlt.“

Auf dem Weg zur freischaffenden Künstlerin: Vero Haas hat auch Zweifel.

Das also, was sie später sein möchte: freischaffende Künstlerin. Aber Vero Haas zweifelt auch immer wieder ein wenig, ob das klappen wird. Vielleicht hat sie sich deshalb nach dem Abitur in Kempten nicht gleich auf den Kunstweg begeben, sondern erst einmal Landschaftsarchitektur studiert – obwohl sie seit ihrer Kindheit liebend gern mit Stiften und Pinsel hantiert hatte, besonders dann, wenn es darum ging, Gefühle zu verarbeiten.

Ihr Architektur-Studium hat sie in Berlin mit dem Bachelor abgeschlossen.

Das Architektur-Studium schloss sie in Berlin mit dem Bachelor ab. Als aber ein ihr nahe stehender Mensch starb, stellte sie sich die Frage: Was will ich eigentlich vom Leben? „Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich wollte künstlerisch tätig sein. Ich wollte malen und zeichnen.“ Und noch eines war Vero Haas wichtig: „Ich wollte nicht etwas nach Wunsch designen. Ich will selbst entscheiden, was ich mache.“ Sie blieb in Berlin, schrieb sich in der Universität der Künste ein und arbeitet seither diszipliniert im Uni-Atelier, oft sechs Tage in der Woche. Wenn sie von ihrer Arbeit spricht, verwendet Vero Haas meist das Wort „malen“. Das liegt ihr am meisten am Herzen. Die Farben stellt sie gern selbst her, sie liebt das Experimentieren beim Mischen von Pigmenten, Baumharz, Honig, Glyzerin. Aber sie greift auch oft zum Zeichenstift, hält Szenen in der U-Bahn oder anderswo fest. Oder wandert, wenn sie gerade in Krugzell ist, hinunter zur nahe gelegenen Iller, wo die beiden preisgekrönten Kemptener Werke entstanden sind, feine Skizzen mit dem Titel „An jedem Ort, überall“.

Inzwischen wagt sie sich auch an Installationen heran. Das Studium der Landschaftsarchitektur habe ihr geholfen, räumlich zu denken. Aber das zweidimensionale Bild, mehr oder weniger abstrakt gestaltet, bleibe immer der Ausgangspunkt ihres Schaffens.

Kunstlehrerin, Landschaftsarchitektin, Künstlerin: Vero Haas hat einige Optionen.

Ob sie es einmal rund um die Uhr machen wird, da ist sich Vero Haas nicht sicher. „Ich möchte es versuchen“, sagt sie. „Da investiere ich all meine Energie hinein.“ Sie weiß: Nur rund fünf Prozent aller Kunst-Profis können allein von ihrer Arbeit leben. Alle anderen müssen nebenher einen anderen Job machen. Gedanklich beugt sie schon mal vor: Vielleicht muss sie nebenher als Kunstlehrerin unterrichten oder als Landschaftsarchitektin arbeiten. Jedenfalls werde sie nach dem Kunststudium den „Master of Education“ dranhängen. „Das gibt Sicherheit.“ Erst einmal genießt sie es, nach vielen Anläufen zwei Preise gewonnen zu haben – und Preisgeld in Höhe von 8.000 Euro. Was sie damit macht? „Wahrscheinlich in Material investieren.“

Aktuell sind Arbeiten von Vero Haas im Hofgartensaal in Kempten und im Künstlerhaus Marktoberdorf zu sehen.

Ihre beiden Tuschezeichnungen sind in der Kemptener Festwochen-Ausstellung im Hofgartensaal der Residenz zu sehen (noch bis 11. September; geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr). Das Gemälde „Leave your mark“ hängt in der Ausstellung „Junge Kunst“ im Künstlerhaus Marktoberdorf (ebenfalls bis 11. September; geöffnet jeweils Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr).