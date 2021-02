Die Allgäuer Lehrstellenbörse #digital am Samstag, 6. März 2021

Live – digital – informativ: Eine der größten Ausbildungsmessen der Region wird digital – und das Allgäu ist mit dabei! Alle Infos zur Allgäuer Lehrstellenbörse.

24.02.2021 | Stand: 14:04 Uhr

Die Allgäuer Lehrstellenbörse findet dieses Jahr am Samstag, 6. März live von 9 bis 15 Uhr, statt und lädt dazu ein, zahlreiche regionale Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Rund 170 Unternehmen präsentieren an ihren virtuellen Messeständen alles, was man bis zum Ausbildungsstart wissen muss.

Bei vielen können sich die Besucher am Live-Messetag im integrierten Chat Tipps und Ratschläge aus erster Hand holen. Außerdem laufen spannende Videos, Vorträge sowie Podcasts auf der virtuellen Bühne und Berufsberater helfen bei Fragen rund um das Thema „Berufsorientierung“. Auch ein Gewinnspiel ist mit dabei, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Die Messe ist im Anschluss noch bis einschließlich Samstag, 13. März, im Netz besuchbar. Ohne Anmeldung – ohne Kosten.

170 Unternehmen mit mehr als 200 Ausbildungsberufen

Auch in diesem Jahr wird auf der Allgäuer Lehrstellenbörse wieder einiges geboten: rund 170 regionale Unternehmen präsentieren mehr als 200 Ausbildungsberufe auf einer digitalen Plattform. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, am Live-Messetag zwischen 9 und 15 Uhr, mit den jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen in Kontakt zu treten. Über eine Chatfunktion beantworten viele Unternehmen die Fragen direkt am Messestand. Auf der virtuellen Vortragsbühne gibt es außerdem jede Menge Videos und Podcasts zu entdecken. Neben wertvollen Tipps zum Vorstellungsgespräch, blicken die Messebesucher auch in die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der jeweiligen Unternehmen. Egal ob Mittelschüler/in, Realschüler/in oder Gymnasiast/in – diese Veranstaltung bietet Jugendlichen und ihren Eltern eine Plattform, sich aktiv über verschiedene Berufsbilder sowie Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren.

Außerdem können sie die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe kennenlernen und erste persönliche Kontakte knüpfen. Für Unentschlossene, die Hilfe bei der Berufswahl benötigen, stehen die Berufsberater der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer Schwaben in einem separaten, virtuellen Raum zur Verfügung. Sie bieten beispielsweise Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen oder geben Tipps, wie das Vorstellungsgespräch zum Erfolg wird.

Messe-Journal und Info-Katalog für Schulen

Das Thema „Berufsorientierung“ im Schulunterricht ist für Lehrkräfte nicht nur sehr arbeitsintensiv, es erfordert auch eine sehr individuelle Betreuung. Ein begleitendes Messejournal, das am Dienstag, 2. März, in der Allgäuer Zeitung erscheint und ein Info-Katalog, der im Voraus an die Schulen geschickt wird, sollen Schülern und Lehrern Unterstützung für den Unterricht geben. Darin finden Interessierte Daten zu vielen Ausbildungsbetrieben, hilfreiche Tipps, alle Informationen rund um die Messe sowie einen Fahrplan durch die Allgäuer Lehrstellenbörse #digital. Den können die Klassen in den Unterricht integrieren und die Aufgaben zum Abhaken erledigen.

Die ausstellenden Firmen, Institutionen, Behörden und Schulen sind bestrebt, die einzelnen Ausbildungsberufe und Studiengänge umfassend und praxisnah darzustellen. Denn gute und detaillierte Informationen sind notwendig, um richtige Entscheidungen für das spätere Berufsleben zu treffen.

Weitere Informationen zur Allgäuer Lehrstellenbörse #digital gibt es unter www.all-in.de/lehrstellenbörse. Unter diesem Link geht es auch ab dem 6. März zur virtuellen Messe.