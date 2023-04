Die Allgäuer Berge mit geführten Wanderungen entdecken

Im Allgäu gibt es die Möglichkeit mit Begleitung in die Berge zu gehen. Die Themen dieser Wanderungen reichen von Familie über Gesundheit bis zu Kultur.

Wandern kann man nicht nur mit selbst recherchierter Touren und auf eigene Faust. Im Allgäu können Begeisterte eine Vielzahl an geführten Wanderungen mit unterschiedlichsten Themen absolvieren: Abendwanderungen, Gesundheitswanderungen und Wanderungen zu Lieblingsplätzen. Vor allem der Verein "Wandern und Erleben Allgäu", aber auch die verschiedenen Gemeinden, organisiert durch die Allgäu GmbH, stellen ein buntes Angebot bereit.

Wanderverein: 120 geführte Touren aller Schwierigkeitsgrade

Der Verein "Wandern und Erleben Allgäu" veranstaltet im gesamten Allgäu unterschiedlichste Touren. Nicht nur Mitglieder haben die Möglichkeit bei den verschiedensten Wanderungen mitzugehen. "Jeder darf mitmachen", sagt Dr. Michael Schneider, einer der 29 Wanderführer des Vereins.

Das Programm sei ganzjährig, im Winter gebe es zum Beispiel Schneeschuhwanderungen. Geplant seien aktuell 120 Touren für das ganze Jahr. Bei bestimmten Wanderungen werde beispielsweise an offenem Feuer gekocht, aber auch Familien kommen auf ihre Kosten, indem teils mit Kinderwägen, teils mit der Kraxe, Halte an Spiel- und Lernstationen gemacht werden. Auch die Gesundheit steht bei den Touren immer wieder auf dem Programm, beispielsweise wird die Kneippsche Lehre erklärt. Kulturelle Wanderungen, bei denen Skulpturen im Fokus stehen, und auch die Königsschlösser werden thematisiert. "Die Touren sind immer ausgebucht", sagt Schneider.

Die Anmeldung erfolgt über eine digitale Liste, zu finden auf der Webseite des Vereins. Im Durchschnitt seien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 50 und 65 Jahren. "Bei ambitionierten Touren ist der Anteil der unter 30-Jährigen höher", sagt Schneider. Die Vorteile einer geführten Wanderung? "Man kann die Verantwortung abgeben, ist gut aufgehoben und die Tour ist gut überlegt." Zudem wandern viele auch lieber in Gesellschaft. Für Nicht-Mitglieder gebe es eine kleine Teilnahme-Gebühr.

Geführte Wandertouren? Viele wollen Gemeinschaft und viele Hintergrund-Infos

Die Gemeinden Füssen, Blaichach, Pfronten oder die Hörnerdörfern bieten beispielsweise geführte Wanderungen an. "Die Guides sind alle aus dem Ort", sagt Julia Fricke von der Gemeinde Pfronten.

Diese bietet das ganze Jahr über beispielsweise eine Moorwanderung an, Erwachsene zahlen dafür 7,50 Euro, Kinder fünf Euro. Ebenso finde Sommer wie Winter für zwölf Euro eine Ortswanderung statt, die Details der Pfrontener Geschichte verrät. Ausschließlich im Sommer gibt es zudem die sechsstündige "Mei Hoimat" - Wanderung, bei der die schönsten Aussichtspunkte und Lieblingsplätze des Wanderführers gezeigt werden. Der Preis laut Webseite: 25 Euro.

"Wir wollen die abholen, die sich nicht alleine trauen oder viele Hintergrund-Infos wollen", sagt Fricke. Das Angebot richte sich an jeden und jede. Generell sei die Zielgruppe der geführten Wanderungen Menschen mittleren Alters, sagt Katharina Goldstein von der Gemeinde Pfronten. "Die ganz Jungen gehen sowieso selber." Länge, Höhenmeter und Grundkondition seien bei den jeweiligen Wanderungen angegeben. In den meisten Fällen handle es sich jedoch um Einsteiger-Touren. Ankommen würde das Angebot sehr gut: "Es sind einzigartige Touren, die man alleine so nicht machen kann", sagt Goldstein.

DAV Memmingen hat ebenfalls ein breites Angebot - aber meist nur für Mitglieder

Auch der DAV bietet geführte Wanderungen an. Jedoch sind diese häufig nur für Mitglieder des Vereins möglich, sagt Joachim Wechner, Geschäftsführer des DAV in Memmingen. Ausgenommen seien diejenigen, die zum Schnuppern dabei sind. "Die meisten Touren sind schon immer ausgebucht", sagt er. Viele nutzen die Möglichkeit, in der Gruppe unterwegs zu sein. "Es geht dabei viel um Gesellschaft und man fühlt sich sicherer", sagt Wechner. So mancher würde nach einer solchen Wanderung sagen "da hätte ich mich nie alleine auf den Weg gemacht".

