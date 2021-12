Die schönsten Nachrichten des Jahres 2021 aus dem Allgäu

Corona hier, Impfmuffel dort, erst Over-, dann gar kein Tourism. 2021 sieht rückblickend trübe aus. War es aber nicht immer! Unser Gute-Nachrichten-Rückblick.

24.12.2021 | Stand: 15:18 Uhr

Tapfere Allgäuer, mutige Mächler und echte Überflieger: Mit Blick auf die Corona-Entwicklungen der letzten Wochen können wir gute Nachrichten wirklich brauchen.

32 lebensbejahende Geschichten aus dem Allgäu. 32 Beweise, dass 2021 eben nicht so schlecht war, wie man meinen könnte.

Januar 2021

Influencer haben nicht zwingend das beste Image: Im Januar tritt der Youtuber "Huebi" an, um Vorurteile auszuräumen.

Er sammelt Geld - aber nicht für sich. In einem 24-Stunden-Livestream kommen 27.000 Euro für das Bad Grönenbacher Kinderhospiz zusammen.

An Simone Pschorn vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach (links) übergab Youtuber Tobias Hübenthal aus Schwabmünchen nun das Ergebnis seiner 24-Stunden-Charity-Aktion: eine Spende in Höhe von rund 27 200 Euro. Bild: Waltl-Jensen/Kinderhospiz

Ende Januar zerstört eine Feuersbrunst die Hasenfärbe in Kaufbeuren. Über 250 Jahre alt war das Gebäude. Doch inmitten des Infernos geschieht ein kleines Wunder.

Februar 2021

Wegen einer Krebserkrankung musste Tobi (13) das Knie amputiert werden. Doch der Ostallgäuer Bub verkraftet den Schicksalsschlag - und macht anderen Kindern Mut.

Im Februar sind die Narren los im Allgäu. Eigentlich. Wegen Corona muss aber auch der größte Allgäuer Faschingsumzug abgesagt werden. Eine Familie aus Marktoberdorf will den Gaudiwurm trotzdem feiern und baut den Umzug mit Legosteinen nach. Das Video geht viral.

März 2021

"Zieeeeeeh!" Nach Gold im Teamspringen und der vierten Medaille für Karl Geiger bei der Ski-WM in Oberstdorf zieht die Skisprung-Szene den Hut vor dem Allgäuer. Oberstdorf als Ausrichter der Nordischen Ski-WM wird auch von der internationalen Presse gelobt. Im März feiert auch die Nebelhorn-Bahn ihre Premiere - doch nicht ganz geräuschlos.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Fotos vom Skispringen im Teambewerb, 6.3.2021

April 2021

Tradition, Brauchtum - und doch: Im Allgäu darf man auch ausbrechen, anders sein: „Oft bekomme ich fragende Blicke: Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau?“, sagt Markus W. Der 32-Jährige stammt aus Kempten und steht unter dem Namen „Vicky Voyage“ als Dragqueen auf der Bühne. Hier lesen Sie seine Geschichte.

Durch einen Großbrand wird die Wertacher Mühle in Wertach völlig zerstört. Die Ferienstätte für Alleinerziehende und deren Kinder soll wieder aufgebaut werden - und Allgäuerinnen und Allgäuer halten zusammen: Durch eine Crowdfunding-Aktion im April kommen über 30.000 Euro zusammen. Spenden kann man übrigens noch immer.

Mai 2021

Nach langem Corona-Bangen kann die Landesgartenschau in Lindau öffnen. Die Besucher sind begeistert. Und schauen vielleicht auch in der Sennalpe in Maierhöfen vorbei. Hier eröffneten Gundula und Ludwig Sontheim vor sieben Jahren eine Sennalp. Im Mai 2021 zogen sie Bilanz.

Bilderstrecke

Landesgartenschau Lindau 2021 - Fotos vor der Eröffnung

Juni 2021

Im Juni bekommt der dreijährige Daniel nach etwa 950 Tagen im Krankenhaus die erlösende Nachricht: Er bekommt ein Spenderherz - und darf die Klinik endlich verlassen.

In Bickenried (nahe Irsee im Ostallgäu) hilft Luiz Braz Drogenabhängigen, in ein neues Leben ohne Rauschgift zu starten. Dafür bekommt er im Juni die AZ-Silberdistel verliehen.

AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier überreichte Urkunde und die Silberdistel an Luiz Braz, den Leiter des „Hof der Hoffnung“ in Irsee. Bild: Mathias Wild

Juli 2021

Ganz persönliches Glück für den Autor dieses Jahresrückblicks. Am 9. Juli kommt seine zweite Tochter zur Welt. Leonie heißt sie und ist eine von wirklich vielen Neu-Allgäuerinnen und Allgäuern. Noch nie hat es so viele Geburten gegeben wie in diesem Jahr, sagt der Klinikverbund Allgäu. Und der Kindersegen könnte noch anhalten.

Eine von vielen neuen Allgäuerinnen und Allgäuern: Leonie Michalik. Bild: Michalik

"Wer weiß, was passiert wäre, wenn die beiden nicht gewesen wären." Im Juli stürzt ein Allgäuer bei Oberstdorf in die Trettach. Beinahe wäre er ertrunken. Zwei Touristinnen ziehen den Mann aus dem Fluss - und die Familie bedankt sich.

August 2021

Als bei ihrem Sohn Nico im Kleinkindalter Autismus diagnostiziert wurde, stellte das den Alltag von Familie Strobel aus Marktoberdorf völlig auf den Kopf: Besuche auf dem Weihnachtsmarkt oder in die Therme sowie Urlaubsreisen waren nicht mehr möglich. Doch nun bekommen Silvia und Rainer Strobel Unterstützung. Und sagen: "Jetzt wissen wir, was wir verpasst haben."

Wieder ein Großbrand, wieder bei Kaufbeuren: Im Ortskern von Leinau zerstören Flammen eine Werkstatthalle - doch es hätte noch viel schlimmer kommen können. Zum Glück war die Feuerwehr schnell vor Ort.

September 2021

0,69! Das ist der Abi-Schnitt von Marco Schmid aus Wald (bei Marktoberdorf). Mit 896 von insgesamt 900 Punkten schrieb er das beste Abitur in der Geschichte des Marktoberdorfer Gymnasiums. Für seine herausragenden Leistungen wird der Allgäuer Überflieger im September belohnt.

Gute Nachrichten gibt es auch für Kemptener. Für das Nahversorgungszentrum Fenepark in Ursulasried steht nach langen Verhandlungen ein neuer Plan.

Oktober 2021

Weltpremiere im Allgäu! Star-Komponist Ralph Siegel lädt ins Festspielhaus Neuschwanstein zur Uraufführung von "Zeppelin - das Musical" - es wird ein rauschendes Fest. Auch unser Kritiker freut sich.

Bilderstrecke

Zeppelin-Musical in Füssen: Die wilde Party nach der Premiere

Weniger Arbeit, gleicher Verdienst? Das wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Florian und Markus Wanner aus Rückholz (Ostallgäu) Realität. Sie reduzieren die Wochenarbeitszeit für ihre Mitarbeiter: und sagen: „Die Gastronomie muss endlich attraktiver werden.“

November 2021

Im Juli 2021 verwandelte sich die Ahr in einen reißenden Strom. 134 Menschen sterben in den Fluten. Eingestürzte Häuser, zerstörte Existenzen - und Menschen aus dem Allgäu helfen. 384.697 Euro spenden Leserinnen und Leser der Allgäuer Zeitung bis November für Flutopfer im Ahrtal. Vor Ort trifft unser Reporter auf tapfere Menschen.

Dezember 2021

Im Dezember rollt die Corona-Welle mit einer nicht geahnten Wucht über Deutschland und das Allgäu. Immer mehr Menschen wollen sich impfen lassen und stehen dafür Schlange. Ein Memminger Gastronom will seinen Beitrag leisten und versorgt die frierenden Menschen vor dem Impfbus mit Tee. Kostenlos.