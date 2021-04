Die Bregenzer Festspiele sind optimistisch: „Wir wollen im Sommer spielen“

Während im Allgäu eine Großveranstaltung nach der anderen abgesagt wird, bleiben die Macher des Festivals am Bodensee zuversichtlich. Kaufmännischer Direktor Diem erklärt, warum.

14.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

28 Mal wollen die Bregenzer Festspiele in diesem Sommer das riesige Clownsgesicht zum Leben erwecken, das seit zwei Jahren beim Festspielhaus aus dem Bodensee ragt. 220 000 Besucherinnen und Besucher könnten zwischen 21. Juli und 22. August Giuseppe Verdis Oper Rigoletto sehen, die in Bregenz im, auf und um den bunten Kopf und seinem breiten Kragen spielt. „Könnten“ wohlgemerkt. Ob die Festspiele tatsächlich so viele Gäste begrüßen werden, ist angesichts der anhaltenden Pandemie fraglich. Fest steht aber: Sie wollen unbedingt spielen.