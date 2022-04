Die ewige Geschichte als News-Show im Festspielhaus Füssen

Am Forggensee wird bis Ostern mit Projektionen, dramatischer Musik und Bühnennebel vom Sterben und Auferstehen Jesu erzählt. Wie die Premiere lief.

08.04.2022 | Stand: 14:08 Uhr

Mitfühlen, miterleben ist angesagt: Vom ersten Ton an packt die „Passion 21“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen den Besucher bei seinen Emotionen und zieht ihn in die Handlung hinein. Dramatische Klänge umhüllen ihn, Bühnennebel wabert über die schwarzen Bretter, Projektionen ersetzen das Bühnenbild und machen den Zuschauerraum zum Teil des Geschehens, Schauspieler wenden sich ans Publikum. Und wenn Magdalena (Anna Hofbauer) das Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt, die am Ende den Sohn des Besitzers erschlagen, wirkt es so unmittelbar, als berichtete sie vom im Ukraine-Krieg getöteten Radfahrer von Butscha, dessen Bild gerade um die Welt geht und für Entsetzen sorgt.

Das Geschehen begreifbar machen

Es ist wie einst bei den Passionsspielen des Mittelalters: Das Stück, das am Donnerstagabend seine Premiere vor 900 Besuchern feierte, soll den Menschen das Geschehen in einem fernen Land zu einer fernen Zeit begreifbar machen, das bis heute nachwirkt. Es hält sich dabei genau an die Texte des Neuen Testaments, ohne sie historisch einzuordnen, zu hinterfragen oder zu interpretieren. So können sich die zur Premiere erschienen Vertreter aller christlichen Konfessionen hinter diese Form der Glaubensverkündigung stellen, auch wenn sie auf ein Projekt aus der Freien evangelischen Gemeinde zurückgeht und den Geist der charismatischen Pfingstbewegung atmet. Es gehe „unter die Haut“, lobt der katholische Stadtpfarrer Frank Deuring das Stück nach der Premiere. Die Geschichte ist bekannt und immer gültig, auch wenn sie mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts erzählt wird, lautet die eine Botschaft. Wir zeigen sie dir aus ungewohnter Perspektive neu, lautet die andere. Bis hin zur Verkündigung der Auferstehung in einer Fernseh-News-Show mit Liveschalte nach Jerusalem. Das hat der Besucher auf dem Weg in den Theatersaal bereits durchschritten: Hunderte junge Ehrenamtliche haben es im Vorraum aufgebaut, inklusive einer bereits am Premierenabend gut genutzten Klagemauer und eines Zeltes, in dem Tee und Gespräche im Angebot sind.

Jesus selbst fehlt auf der Bühne

Jesus selbst tritt im Stück nicht auf. Er spiegelt sich in fünf Protagonisten, die jeweils ihre ganz eigene Sicht der Dinge vorstellen und für das Publikum begreifbar machen. Magdalena, einst von Jesus gerettet, bleibt bis zum Schluss an seiner Seite. Von der ehemaligen Ministrantin Anna Hofbauer als starke Frau verkörpert, scheint sie als einzige zu begreifen, was in dieser Woche geschehen muss: Als sie mit Judas (Christopher Brose) unter Disco-Lichtern zu stampfenden Rhythmen tanzend den triumphalen Einzug in Jerusalem feiert, hält sie dessen Wunsch nach einem Umsturz im Land und Übernahme der Macht das Gleichnis vom Weizenkorn entgegen, das sterben müsse, um reiche Frucht zu tragen. Dennoch zerreißt sie in den folgenden Tagen schier das Leiden ihres Herrn und wird ihre verzweifelte Frage „Was habt Ihr getan?“ zu einer auch direkt ans Publikum gerichteten Anklage.

Der enttäuschte Judas sieht sich derweil auch als Verräter noch im Dienst seines Herrn. Der habe ihn doch schließlich genau dazu berufen, erklärt er. Dennoch packt ihn die Reue und treibt ihn zum Selbstmord. Der Hohepriester Kaiphas (Michael Grimm) sieht in Jesus unterdessen einen Aufrührer, der Feuer nach Jerusalem trägt und Unordnung stiftet. Recht und Ordnung sind wieder hergestellt, konstatiert er deshalb erleichtert nach Jesu Hinrichtung am Kreuz. Statthalter Pilatus (Stephan Lewetz) sieht in Jesus eigentlich nur einen weiteren religiösen Spinner, von denen er schon eine ganze Reihe hat hinrichten lassen. Und doch fühlt er sich unwohl als Vollstrecker des Willens des Hohepriesters und der aufgeputschten Menge.

Petrus "ballert" Fische aus dem Korb

Petrus, als leicht überforderter Anhänger und Eiferer Jesu, sorgt für die wenigen komischen Momente im Stück. Und das ganz einfach, indem ihn Pirmin Sedlmeir in Unterhemd und Lederjacke als Mensch des 21. Jahrhunderts gibt. Wenn der davon erzählt, wie er bei der Speisung der 4000 einen Fisch nach dem anderen aus seinem Korb „ballert“, macht sich im Publikum Heiterkeit breit. Doch es ist auch an ihm, die Glaubensinhalte auszusprechen: „Er greift immer ein“, schildert er seine Erfahrung mit Jesus. Er wolle aber, dass der Mensch den ersten Schritt mache.

In zwei Zeiten gleichzeitig

Mit seiner Kleidung und Sprache ist Petrus nur ein Aspekt des Anliegens von Autor und Regisseur Manfred Schweigkofler, die Allgültigkeit der Passionsgeschichte augenfällig zu machen. Der Bozener lässt sie dazu gleichzeitig im Jerusalem zu Jesu Zeit und in der Gegenwart spielen. Wenn die als Projektion eingespielte TV-News-Moderatorin Sabine Sauer den Statthalter nach den unglaublichen Geschehnissen in Jerusalem befragt, antwortet ihr Pilatus in einem Deutsch wie aus der Lutherbibel. Wie allen Szenen zeigen sich die Darsteller dabei der Aufgabe gewachsen, so präzise zu agieren, dass Livedarbietung, Einspielungen, Musik- und Lichteffekte synchron laufen. Das Schlusswort hat aber Judas-Darsteller Brose. „Seid lieb zueinander“, gibt er dem applaudierenden, mit den Füßen trampelnden und begeistert rufenden Zuschauern als Botschaft mit auf den Heimweg. Und schon ist man wieder ganz in einem Musicaltheater der Gegenwart angekommen.

Für die kommenden Jahre ist geplant, die Produktion zur Osterzeit in anderen Städten auf die Bühne zu bringen. Die bereits im vergangenen Jahr statt der coronabedingt entfallenen Aufführung entstandene Filmversion soll frisch überarbeitet in dieses Jahr von mehreren Sendern ausgestrahlt werden.

Für alle weiteren Vorstellungen der "Passion 21" bis Ostersonntag sind noch Karten erhältlich.