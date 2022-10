Die faszinierende Miniatur-Welt des Walter Altmannshofer

Walter Altmannshofer stellt im Dorfmuseum Roßhaupten die Technik-Entwicklung mit 2000 Modellen nach. Neuester Coup: Eisenbahnbrücke Kempten mit historischem Zug

16.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wer die Technikgeschichte der letzten 150 Jahre erleben will, muss in den Keller des Dorfmuseums Roßhaupten hinabsteigen. In den kleinen Räumen öffnet sich eine große Welt: Sie besteht aus 2000 Modellen von Fahrzeugen aller Art und aus vielen Ländern. Zu sehen sind Autos und Traktoren, Lastwagen und Baumaschinen, Reisebusse und Kräne, Lokomotiven und Züge. Besonders stolz ist Museumsleiter Walter Altmannshofer auf einen Neuzugang: die Eisenbahnbrücke über die Iller in Kempten und den originalen Zug aus dem Jahr 1852, der auf den Schienen steht.

Die 114 Meter lange und 30 Meter hohe Brücke aus Lärchen- und Eichenholz, errichtet von 1847 bis 1852 in amerikanischer Bauart, war Teil der 560 Kilometer langen Ludwig-Süd-Nord-Bahn von Lindau bis Hof. Mit ihr konnten die ersten Züge das tief eingeschnittene Iller-Tal bei Kempten überqueren. Die Brücke diente bis 1904 als Eisenbahnbrücke, bis 1970 als Straßenbrücke. Heute nutzen Fußgänger und Radfahrer das denkmalgeschützte und viel gelobte Bauwerk.

Walter Altmannshofer vor seinen Blaulicht-Modellen aus vielen Epochen Bild: Johanna Lang

Nachgebaut hat die Brücke Altmannshofers Modellbaufreund Peter Dresselhaus aus Emsdetten (Westfalen) – komplett aus Holz, wie das Vorbild. Dresselhaus überließ er sie dem Dorfmuseum Roßhaupten als Dauerleihgabe. Aber eine Brücke ohne Zug? Das wollte Altmannshofer seinen Besucherinnen und Besuchern nicht zumuten. Da es aber fast keine zeitgenössischen Modellzüge aus der Zeit um 1850 zu kaufen gibt, beschloss der 70-jährige Rentner, Lokomotive und Wagen selbst zu bauen.

Eine Herkulesaufgabe, die ihn lange Zeit in Beschlag nahm. Erfahrungen hat Altmannshofer in den vergangenen Jahrzehnten freilich genug gesammelt. Unter den 2000 Modellen stehen etliche Eigenbauten, und wenn er etwas nicht als richtig oder vollständig empfindet, dann bessert er auch mal bei gekauften Modellen nach.

Der Tüftler fertigt alles selbst

Alle Teile des Zuges fertigte Walter Altmannshofer mittels Feile, Laubsäge, Drehbank und Kopierfräse aus Messing, Kunststoff und Alu im H0-Maßstab 1:87 selbst an. Die Lokomotive entstand nach dem Vorbild einer B I, von der Maffei in München von 1847 bis 1850 22 Stück an die Königlich Bayerische Staatseisenbahn lieferte. „Sie wurde damals mit Torf beheizt“, erklärt Altmannshofer. Dazu lief, wie man im Museum sehen kann, hinter dem Tender ein „Torfmunitionswagen“. Zwei Mann schafften die Torfbriketts mit Körben zum Heizer. Auch dies hat der Tüftler sehr realistisch nachgestellt, ebenso die Farben der Wagen, die damals noch Klassen zugeordnet waren. Den Hintergrund für das Diorama, in den Brücke und Zug gestellt sind, malte die Künstlerin Tatjana Kleber nach alten Fotos.

Schon als Kind sei er von Modelleisenbahnen begeistert gewesen, sagt Walter Altmannshofer. Ein Bagger, den er im Alter von zwei Jahren geschenkt bekommen hatte, weckte sein Interesse an Fahrzeugen und Technik. Später sammelte er Wiking-Automodelle und konstruierte eine Modelleisenbahn-Anlage. Landschaften und Häuser baute er selbst. Während seiner Lehre als Elektriker widmete er sich Flugzeugmodellen. Da aus den Plastikbausätzen meist nur Militärmaschinen entstanden, begann Altmannshofer bald mit dem Eigenbau. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf Fahrzeuge. Im Keller des Dorfmuseums hat er etwa auch die vierspännige Gala-Kutsche von König Ludwig II. originalgetreu nachgebildet. Außerdem ist die Dammbaustelle des Kraftwerks Roßhaupten zu sehen, wo et ab 1974 – ganz real – als Elektromeister arbeitete.

„Bei der Ausstellung steht nicht das Sammeln von Modellautos im Vordergrund“, erläutert Altmannshofer. Vielmehr geht es ihm um die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Autos, Lastwagen, Bussen oder Baumaschinen. Viele der Besucherinnen und Besucher, die sich die Modellwelt im Keller anschauen wollen, bleiben viel länger unten, als sie eigentlich geplant haben, sagt Altmannshofer. Kein Wunder. Wer einmal anfängt, sich die Modelle genauer anzusehen, wird förmlich hineingezogen in die faszinierenden Details der Fahrzeuge und Landschaften.

Termine für Sonderführungen bei Walter Altmannshofer, Tel. 08367/606