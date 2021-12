Füssens Festspielhaus-Leiter Sahler inszeniert das märchenhafte Musical „Die Schöne und das Biest“. Die opulente Eigenproduktion erhält viel Beifall.

Von Klaus Bielenberg

15.12.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Viel Applaus für eine opulente Eigenproduktion: Eine gelungene Premiere feierte das Musical „Die Schöne und das Biest“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Mit 300 Besuchern war das Theater coronabedingt fast ausverkauft. Das märchenhafte Musical, das nicht in der Disney-Version, sondern in der deutschen Originalfassung von Martin Doepke zu sehen war, dürfte im Programm des Hauses einen festen Platz bekommen.