Die Feuergestalter: Wie zwei Oberallgäuer die WM-Ehrenpreise fertigen

250 Pokale stellen die Oberallgäuer "Feuergestalter" für die Medaillengewinner her. Wie die Trophäen von Martina und Martin Fritz zu den Athleten kommen.

02.03.2021 | Stand: 21:02 Uhr

Sie schaffen aus Leidenschaft, was Sportlern Freude schafft. „Die Feuergestalter“ aus Imberg. Martina und Martin Fritz aus dem 200-Seelen-Ort östlich von Sonthofen im Oberallgäu sind die Schöpfer der Ehrenpreise für die Medaillengewinner der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. 250 Pokale, die in Fichtenholz das geöffnete O für Oberstdorf repräsentieren und die mit je einem Skispringer und je einem Langläufer bestückt sind, hat das Ehepaar für die WM gefertigt. „Unsere Arbeit ist eine Mischung aus Leidenschaft, Handwerk und Kunst“, sagt Martina Fritz. Die 58-Jährige ist die kreative und impulsive Energie des Duos – ihr Mann der Arbeiter.