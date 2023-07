Toten Hosen, Well-Brüder und Gerhard Polt vor 2800 Fans in Altusried

Gewagtes Experiment: Die Toten Hosen stehen mit Gerhard Polt und Well-Brüdern auf der Freilichtbühne in Altusried. Der Plan geht auf: 2800 Fans jubeln

20.07.2023 | Stand: 00:55 Uhr

Der Großmeister des bayerischen Humors, drei Mitglieder einer legendären bayerischen Musikantenfamilie und fünf Düsseldorfer Punkrocker: Kann diese Kombination gut gehen? Gerhard Polt, die Well-Brüder und die Toten Hosen haben am Mittwochabend auf er Freilichtbühne in Altusried bewiesen: Es geht. Schon vor Wochen war das Konzert ausverkauft.

Gerhard Polt und die Toten Hosen in Altusried: Rund 2800 begeisterte Fans in Altusried auf der Freilichtbühne

Auf die Kosten kamen Punkrockfans genauso wie Verehrer des Satirikers Gerhard Polt und Fans des bayerischen Musikkabaretts. Und natürlich gab es auch satirische, lokalpolitische Seitenhiebe etwa auf den Altusrieder Bürgermeister Joachim Konrad oder die aktuellen Stauzone am Kemptener Verkehrsknotenpunkt Berliner Platz . Die Toten Hosen boten auf akustischen Instrumenten Klassiker wie "Liebeslied" oder „Laune der Natur“, experimentierten mit den Well-Brüdern aber auch in Sachen Volksmusik und reihten sich in ein rheinländisch-bayerisches Ukulele-Orchester ein. Und nicht nur diese Einlage brachte die knapp 2800 Fans schnell zum Stehen udn Applaudieren.