Die Waldbrandgefahr im Allgäu steigt

Der Sonnenschein hat auch Schattenseiten. Wie groß die Waldbrandgefahr ist und was Landwirte sagen. Für Erdbeeren ist das derzeitige Wetter gut.

06.06.2023 | Stand: 17:53 Uhr

Während sich viele Urlauber und Einheimische über das derzeit gute Wetter freuen, bringt die Trockenheit auch Schwierigkeiten mit sich: Stufe drei von fünf, mittlere Waldbrandgefahr – das meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag von den Stationen in Memmingen und Oy-Mittelberg-Petersthal im Landkreis Oberallgäu. In Kempten und Oberstdorf stand der Index auf zwei (geringe Gefahr), in Kaufbeuren-Oberbeuren sogar nur auf eins (sehr geringe Gefahr). Bis Donnerstag wird der Wert laut DWD aber wohl überall auf Stufe drei steigen.

In Nordschwaben wurde die Situation am Montag bereits aus der Luft beobachtet, hat die Regierung von Schwaben mitgeteilt. Speziell ausgebildete Personen hielten dabei über den Wäldern nach Brandherden Ausschau. „Südschwaben ist momentan aber außen vor“, sagt Pressesprecher Karl-Heinz Meyer von der Regierung.

Der erste Schnitt war heuer sehr ertragreich

„Derzeit ist es etwas zu trocken“, sagt auch Sabine Stenzel, die stellvertretende Kreisbäuerin im Oberallgäu. „Ein bisschen Regen wäre schon ganz gut – nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für Haushaltsgärten.“ Der erste Schnitt sei heuer sehr ertragreich gewesen, auch wegen des vielen Regens im Frühjahr. „Normalerweise machen wir da ein Silo voll, heuer waren es zwei.“ Dass der Niederschlag gut für den Wald und ein „tolles Wachswetter“ war, bestätigt auch die Oberallgäuer Kreisbäuerin Simone Vogler. Aber: Es habe sehr lange geregnet, das Mähen sei vielerorts kaum möglich gewesen, sodass das Heu sehr alt geworden sei. Zur jetzigen Situation für die Landwirte sagt sie: „Je weiter man runter kommt, desto trockener ist es.“

Für den Lindauer Obstbauern Florian Nüberlin ist das Wetter aktuell „kein Problem“. Zwar würde sich die Natur generell über etwas Regen freuen, sagt er. Die derzeit sehr roten und reifen Erdbeeren seien aber sehr empfindlich und könnten dann faulen.

