„Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch“: Was macht E-Züge eigentlich so attraktiv?

Bislang rollen im Allgäu überwiegend Dieselloks. Das soll sich auf der Strecke Ulm-Kempten-Oberstdorf künftig ändern. Welche Vorteile eine Umstellung bringt.

28.09.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Statt Dieselloks soll es nun also auch im Oberallgäu elektrisch betriebene Züge geben: Auf der Strecke Ulm-Kempten-Oberstdorf. Soweit der Plan, den die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) sowie Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Mittwoch verkündeten (wir berichteten). Wann dieses Vorhaben umgesetzt werden soll, lässt die Politik noch offen. Doch was macht elektrifizierte Züge so attraktiv?

Sie ruckeln nicht, sie stinken nicht und sie sind schneller: Knapp zusammengefasst sind das die Vorteile von elektrisch betriebenen Zügen. Im Vergleich zu Dieselloks sind sie deutlich umweltfreundlicher, sagt Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn. Zudem sei das schlicht die Mobilität der Zukunft – egal ob bei Bus oder Zügen. Als Fahrgast spüre man den Unterschied: Sind Dieselloks laut und wackelig, ist es laut Barth in E-Zügen deutlich ruhiger. Für Fahrgäste sei die Reise damit bequemer und schneller. Denn E-Züge beschleunigten besser, weil die Elektromotoren eine höhere Leistung erzielten. Ein Vorteil, sagt Barth, wenn es um die Einhaltung von Fahrplänen geht. Lese-Tipp: Der S-Bahn Linie 4 Ausbau in München hilft auch Fahrgästen im Allgäu: die Regionalzüge sollen schneller werden

Probleme auf einer elektrifizierten Strecke: Wegen des Sturmtiefs Ronson kam es kürzlich zu Schäden an den Oberleitungen der Strecke München-Memmingen-Lindau. Tagelang fielen Züge aus. Weil Dieselloks nicht auf funktionierende Oberleitungen angewiesen sind, konnten diese fahren. Für die Verkehrsgesellschaft Go-Ahead, die auf dieser Strecke und allgemein ausschließlich auf elektrifizierten Abschnitten fährt, ist es unverständlich, wieso die Politik und die DB Netz bislang noch keine Lösungen dafür gefunden hätten. Während der Betrieb auf Autobahnen wegen eines umgefallenen Baumes nicht zum Erliegen komme, sei dies auf der Schiene häufig der Fall, teilt eine Sprecherin von Go-Ahead mit. Der Schienenverkehr verliere damit gegenüber der Straße „unnötig an Attraktivität“.