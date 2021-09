Bei sieben Allgäuer Sportvereinen wurde während Fußballspielen und Trainings Geld entwendet - insgesamt über 2000 Euro. Wie die Ermittlungen vorankommen.

28.09.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Sie schlagen zu, wenn der Ball rollt: In den vergangenen Wochen wurden Fußballspieler aus mehreren Allgäuer Vereinen Opfer von Dieben, die sich in den Umkleidekabinen aus den Taschen und Rucksäcke der Sportler bedienten. Gestohlen wurde in fast allen Fällen ausschließlich Bargeld – insgesamt mehr als 2000 Euro.