Diese Bergbahnen im Allgäu sollten Sie kennen

Gleich mehrere Bergbahnen im Allgäu bringen Touristen und Einheimische hoch in die Allgäuer Bergwelt. Ein Überblick über die beliebtesten Bahnen mit allen Infos.

26.05.2021 | Stand: 13:21 Uhr

Bergbahnen sind aus dem Allgäu nicht wegzudenken. Teilweise schon seit vielen Jahrzehnten bringen sie Touristen, aber auch Einheimische schnell und bequem hoch in die Allgäuer Bergwelt - für Touren, Skiabfahrten, oder Wanderungen.

Welche Bergbahnen gibt es im Allgäu? Von wann bis wann sind sie geöffnet - welche Corona-Regeln gelten? Wie sind die Preise? Kann ich mit Hund in die Kabine? Hier alle Infos zu den beliebtesten Bergbahnen im Allgäu.

Nebelhornbahn: Öffnungszeiten, Preise, Infos

Die Nebelhornbahn startet direkt im Zentrum von Oberstdorf und führt aufs Nebelhorn in 2200 Metern Höhe. Die bereits seit 1930 fahrende Bahn wurde in den Jahren 2019 bis 2021 durch eine neue moderne 10-er Kabinenbahn ersetzt. Pro Stunde kann die Nebelhornbahn bis zu 1200 Menschen transportieren. Die Bahn ist barrierefrei.

Höhenmeter: 828 bis 2.224 Meter

Öffnungszeiten: Die Nebelhornbahn ist von 8.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb.

Preise: Berg- und Talfahrt bis zur Gipfelstation kosten 42.50 Euro für Erwachsene, für Kinder 20 Euro. Es gibt verschiedene Ermäßigungen.

Adresse und Anfahrt: Nebelhornstraße 67, 87561 Oberstdorf, Deutschland

Infos: https://www.ok-bergbahnen.com/bergbahnen/nebelhornbahn/

Hündlebahn: Öffnungszeiten, Preise, Infos

Die Hündlebahn, eine 8-er Gondelbahn, führt nahe Oberstaufen im Allgäu auf das Hündle im Nordwesten des Prodelkamms. Am Nordhang des Hündles befindet sich das Skigebiet Thalkirchdorf / Hündle. Die Gondelbahn am Hündle fährt auch im Sommer bis zur Bergstation neben der Berggaststätte Hündle.

Ein Parkplatz liegt direkt an der Hündlebahn Oberstaufen. Der Parkplatz ist auch der Wanderparkplatz für die Buchenegger Wasserfälle.

Höhenmeter : 769 bis 1.120 Meter

: 769 bis 1.120 Meter Öffnungszeiten : Die Hündlebahn ist täglich von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Betrieb.

: Die Hündlebahn ist täglich von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Betrieb. Preise : Berg- und Talfahrt kosten 17 Euro (16 erm.) für Erwachsene, für Kinder 9 Euro ( 8 erm.)

: Berg- und Talfahrt kosten 17 Euro (16 erm.) für Erwachsene, für Kinder 9 Euro ( 8 erm.) Adresse und Anfahrt : Hinterstaufen 10, 87534 Oberstaufen, Deutschland

: Hinterstaufen 10, 87534 Oberstaufen, Deutschland Infos: https://www.huendle-imberg.de/

Imbergbahn: Öffnungszeiten, Preise, Infos

Die Imbergbahn liegt bei Steibis, einem Dorf nahe Oberstaufen. Der Imberg ist ein kleinerer Berg vor dem Hochgrat und der Nagelfluhkette. Der Einstieg in die Gondelbahn ist barrierefrei, damit ist auch der Transport von Kinderwagen, Rollstuhl und Fahrrädern möglich.

Höhenmeter : 870 - 1.390 Meter

: 870 - 1.390 Meter Öffnungszeiten : Die Imbergbahn ist täglich von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Betrieb.

: Die Imbergbahn ist täglich von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Betrieb. Preise : Berg- und Talfahrt kosten 17 Euro (16 erm.) für Erwachsene, für Kinder 9 Euro ( 8 erm.)

: Berg- und Talfahrt kosten 17 Euro (16 erm.) für Erwachsene, für Kinder 9 Euro ( 8 erm.) Adresse und Anfahrt : In der Au 19, 87534 Oberstaufen, Deutschland

: In der Au 19, 87534 Oberstaufen, Deutschland Infos: https://www.huendle-imberg.de/

Tegelbergbahn: Öffnungszeiten, Preise, Infos

Die 1968 gebaute Tegelbergbahn führt von ihrer Talstation in Schwangau im Allgäu aus auf den Tegelberg. Die Bergstation legt in 1720 Metern Höhe. Die Fahrt mit der 40-er Kabinen-Seilbahn dauert rund vier Minuten. Berg- und Talstation der barrierefreien Tegelbergbahn wurden in den Jahren 2019 und 2020 saniert. Seit Frühjahr 2021 werden die Gäste in neuen, vollständig verglasten Kabinen in die Höhe gebracht.

Höhenmeter: 830 - 1.720 Meter

Öffnungszeiten: Die Tegelbergbahn fährt täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Preise: Berg- und Talfahrt kosten 26 Euro für Erwachsene, für Kinder 11,50 Euro. Es gibt verschiedene Ermäßigungen. Für Hunde kostet die Fahrt drei Euro.

Adresse und Anfahrt: Tegelbergbahn Talstation - Tegelbergstraße 33 - 87645 Schwangau

Infos: https://www.tegelbergbahn.de/de

Fellhornbahn: Öffnungszeiten, Preise, Infos

Die Fellhornbahn in Oberstdorf im Allgäu führt auf das Fellhorn. Die 2,8 Kilometer lange Fellhornbahn I fährt im Sommer nach oben, im Winter fährt zusätzlich die Fellhornbahn II. In der Spitze können so bis zu 2.400 Passagiere pro Stunde mit den Fellhornbahnen befördert werden. Fast bis auf den Gipfel fährt dann die 190 Meter lange Fellhorn Gipfelbahn. Die Parkplätze an der Talstation sind mit PKW und Reisebus direkt erreichbar.