Absichtlich eingeschlossen: Diese Escape Rooms gibt es im Allgäu

Im Allgäu gibt es mittlerweile sieben sogenannte Escape Rooms. Wie funktioniert das Konzept und wo im Allgäu kann man sich überall einsperren lassen?

Eingeschlossen in einem Raum voller Rätsel und 60 Minuten Zeit um den Schlüssel zu finden. So lässt sich in einem Satz das Konzept sogeannter Escape Rooms zusammenfassen. Eine Gruppe von meist zwei bis sechs Leuten begibt sich dabei freiwillig in einen oder mehrere Räume, aus denen sie dann versuchen in höchstens einer Stunde wieder herauszukommen. Dafür müssen verschiedenste Rätsel gelöst, Fragen beantwortet und Hinweise gefunden werden.

Die Räume haben dabei in den meisten Fällen verschiedene Themenschwerpunkte, nach denen sie ausgestattet sind. Vom Diamantenraub bis zum Kuhstall: Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Der Trend der Live Escape Rooms, der seit ein Paar Jahren durch Deutschland schwappt, hat auch vor dem Allgäu nicht Halt gemacht. Aktuell gibt es sieben klassische Escape Rooms über das Allgäu verteilt: Wir stellen sie vor.

Room of Secrets in Kempten

Mitten in der Kemptener Innenstadt, neben der St. Mang Kirche, befindet sich der Room of Secrets. Besucher können hier zwischen vier Räumen mit unterschiedlichen Themen wählen:

Kommissar Kluftinger

The Rabbit Hole

Gregors Geheimnis

Das gestohlene Collier

Die Betreiber empfehlen einen Besuch für Kinder ab zwölf Jahren in Begleitung von Erwachsenen und ab 16 Jahren alleine. Neben den Live Escape Spielen vor Ort bietet der Room of Secrets auch drei verschiedene digitale Escape-Spiele an, die online gespielt werden können.

Escape Room im Code Red Action Park

Im Kemptener Code Red Action Park gibt es neben Lasertag, Minigolf und Trampolinen auch einen Escape Room. Besucherinnen und Besuchern stehen drei Themenräume zur Auswahl:

Bunker Ark Two

U-Boot

Alcatraz

Eine Besonderheit dieses Escape Rooms ist, dass bis zu acht (und nicht wie sonst üblich nur sechs) Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichzeitig in einem Raum spielen können. Außerdem müssen die Rätsel hier sogar in 55 Minuten statt in einer Stunde gelöst werden.

Allgäu Escape in Memmingen

Der Allgäu Escape befindet sich am südlichen Stadtrand von Memmingen und verfügt ebenfalls über vier verschiedene Räume:

Piratenabenteuer

Tildas Versprechen

Kuhstall

Tatort Allgäu-Sennerei

Hier können Spielerinnen und Spieler ab einem Alter von 14 Jahren ohne Begleitung den Escape Room besuchen.

Escape Game in Memmingen

Mit dem "Escape Game" gibt es noch einen zweiten Escape Room in Memmingen. Hier können Besucher sich zwischen zwei verschiedenen Räumen entscheiden:

Der Zauberer

Die Rache des Tutanchamuns

Beide Räume sind bereits für Kinder ab zehn Jahren freigegeben.

Spielerei Escape Room Leutkirch

Der Spielerei Escape Room liegt im Zentrum von Leutkirch und bietet insgesamt zwei Räume an:

Die Geheimtür im Kloster

Rettet das Kinderfest (mit Familie ab 8 Jahren)

Die beiden Räume haben unterschiedliche Altersempfehlungen, grundsätzlich gilt aber: Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Im Alter zwischen 14 und 18 Jahren dürfen Jugendliche nur mit Einwilligung der Eltern alleine spielen.

Countdown Escape Room Kaufbeuren

Im Countdown Escape Room im Kaufbeurener Stadtteil Neugablonz gibt es drei Räume zur Auswahl:

Das unheimliche Ritual

Im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler

Raub im Polizeirevier

Die Veranstalter empfehlen ein Mindestalter von 14 Jahren für Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

The Secret Key in Oberstdorf

Der Escape Room Allgäu in Oberstdorf ist wegen eines Umzugs gerade geschlossen. Ein Datum für die Neueröffnung ist noch nicht bekannt.

Escape Games als Stadtrallye

Neben den klassischen Escape Rooms gibt es mittlerweile in mehreren Städten auch die Möglichkeit einer "Escape-Stadtrallye". Dabei wird man nicht in einem Raum eingeschlossen, sondern muss durch die Stadt laufen und dabei in der Gruppe Rätsel lösen. Das funktioniert meistens mit einer App. Dieses Angebot gibt es zum Beispiel in Kempten und Sonthofen. Diese Art von Escape-Spielen gleicht eher einer Art Schnitzeljagd und kann oft gleichzeitig als kleine Stadtführung genutzt werden.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

