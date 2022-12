Diese Geschichten haben die Menschen im Allgäu 2022 am meisten bewegt

Menschliche Schicksale, kuriose Vorfälle: Auch 2022 gab es wieder Geschichten, die unsere Leserinnen und Leser besonders bewegten. Eine Auswahl.

28.12.2022 | Stand: 09:40 Uhr

Auch 2022 gab es wieder jede Menge bewegende Geschichten im Allgäu. Da wurde ein idyllischer Wildbach mit schwerem Gerät zerstört, ein teures Schloss verkauft, ein Bub erzählt, wie er ein Zugunglück überlebte, und der letzte Allgäuer Gletscher wird bald verschwunden sein. Hier eine Auswahl von Geschichten, die 2022 auf allgäuer-zeitung.de besonders oft gelesen wurden.

Ein zerstörter Wildbach im Rappenalptal macht bundesweit Schlagzeilen

Im malerischen Rappenalptal bei Oberstdorf begradigt und kanalisiert eine Alpgenossenschaft mit schwerem Gerät einen Wildbach. Umweltschützer sind empört, Bilder des einstigen Wildbachs mitsamt seiner neu aufgeschütteten Dämme gehen durch die Medien, das Ganze wird zum Politikum. Wer hat den Umweltfrevel zu verantworten? Alpgenossenschaft und Landratsamt schieben sich gegenseitig die Schuld zu.

Im Rappenalptal wurde der Bach ausgebaggert und das ökologisch wertvolle Biotop zerstört.

Landgericht Memmingen verurteilt Hannahs Mörder zu langen Gefängnisstrafen

Knapp ein Jahr nach dem Mord an der 16-jährigen Hannah in Memmingerberg verurteilt die Jugendkammer des Landgerichts Memmingen die beiden Täter zu langen Freiheitsstrafen. Der mittlerweile 26-Jährige muss lebenslang ins Gefängnis. Seine heute 16-jährige Komplizin bekommt neun Jahre und sechs Monate Jugendstrafe. Die Richter sahen es nach 32 Verhandlungstagen als erwiesen an, dass die beiden Hannah nahe des Flughafens brutal getötet hatten. "Wut, Rache und eine gescheiterte Freundschaft" seien das Motiv gewesen. Der Prozess fand weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Pächterwechsel auf Füssener Hütte: Warum Melanie Kerpf und Matthias Nack das Raintal verlassen

Melanie Kerpf und Matthias Nack erwarten Nachwuchs. Seit sechs Jahren bewirtschaften sie die Füssener Hütte - und wollten das eigentlich auch 2023 weiter machen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Nach vielen schlaflosen Nächten kündigen sie den Vertrag mit der Stadt Füssen.

Obwohl Nachwuchs unterwegs ist wollten Melanie Kerpf und Matthias Nack eigentlich im konnenden Jahr auf der Füssener Hütte bleiben. Nun steht aber doch der Abschied an. Bild: Mark Bihler

Im Allgäu steht ein Schloss für 4,3 Millionen Euro zum Verkauf

Trotz Inflation und steigender Zinsen - der Immobilienmarkt brummt. Für manche Objekte muss man dabei richtig tief in die Tassche greifen. So zum Beispiel in diesem Fall: Im Allgäu wird ein Schloss verkauft - und zwar für 4,3 Millionen Euro. Dafür darf sich der künftige Käufer oder die Käuferin an einem historischen Idyll mit 31 Zimmern und einem knapp 17.000 Quadratmeter großen Grundstück erfreuen. Genauer gesagt geht es um ein saniertes Renaissance-Schloss mit Hotelzimmern und Tagungsräumen, dessen Ursprünge im 15. Jahrhundert liegen.

14-Jähriger aus dem Allgäu überlebt schweres Zugunglück bei Garmisch-Patenkirchen

Als Frank Gröbner seinen Sohn Luca (14) Stunden nach dem Zugunglück in die Arme schließt, fließen Tränen. "Ich hatte solche Angst um ihn. Das kann man sich kaum vorstellen", sagt der Vater aus Sulzschneid im Ostallgäu. Sein Sohn saß in der Regionalbahn RB59458, als diese nahe Garmisch umkippte. Fünf Menschen starben. Über 40 Passagiere wurden verletzt. Darunter Luca Gröbner, der mit dem Neun-Euro-Ticket von seiner Wohngruppe in Garmisch in die Pfingstferien zu seinem Vater in die Allgäuer Heimat fahren wollte. Hier Lucas Geschichte.

Junge Frau stirbt bei Canyoning in der Starzlachklamm bei Sonthofen

Ein tragisches Unglück ereignete sich Anfang September in der Starzlachklamm bei Sonthofen. Starkregen lässt damals das Wasser in der Klamm schnell ansteigen. Zwei Männer und eine Frau, Teilnehmer einer geführten Canyoning-Tour, werden von den Fluten mitgerissen worden. Die Männer kommen verletzt ins Krankenhaus, eine zunächst vermisste 27-Jährige wird einen Tag später tot in der Starzlach gefunden. Gegen mehrere Guides wird seitdem noch ermittelt.

"An den Denunziant": Anwohner-Aushang in Nesselwang sorgt für Zündstoff

Dieser Aushang sorgte für Riesen-Wellen: In Nesselwang (Ostallgäu) prangte tagelang ein Schild mit der Überschrift "An den Denunziant" an einem Baum. Ein Foto des Aushangs wird im Internet zig-tausendfach geteilt und diskutiert. Hintergrund ist der Streit um einen nicht schön genug gekehrten Gehsteig. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildern die Verfasser, wie es dazu kam und was sie mit dem Aushang bezwecken wollten.

Edi und Anne Hösle haben mit einem kuriosen Aushang in Nesselwang für Furore gesorgt. Unserem Reporter schildern sie die Hintergründe - und erklären, weshalb sie das Schild inzwischen wieder abgehängt haben. Bild: Tobias Schuhwerk

Der letzte Allgäuer Gletscher schmilzt im Rekordtempo

Er ist der letzte kleine Gletscher in den Allgäuer Alpen, auch wenn er auf Tiroler Gebiet liegt: Die Schwarze Milz – auf Karten manchmal auch als Schwarzmilzferner bezeichnet – in den Oberstdorfer Bergen. Tausende Begeher des Heilbronner Wegs überqueren ihn in den Sommermonaten und immer im Herbst legen Forscher neue Daten zum Schwarzmilzferner vor. 2022 ist der Befund besonders dramatisch: Schon bald wird der letzte Allgäuer Gletscher verschwunden sein.

Der Schwarzmilzferner, der letzte Allgäuer Gletscher, schmilzt im Rekordtempo. Bild: Michael Munkler

Auf "Feierabendtour": 99 Schüler verirren sich samt Lehrer im Kleinwalsertal

Im Juni sorgt der Fall einer verirrten Schülergruppe für Schlagzeilen. Die 99 Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren sowie 8 Begleitpersonen eines Gymnasiums in Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis waren am 7. Juni bei einer Wanderung in den österreichischen Alpen in Bergnot geraten. Sie hingen auf einem schmalen und nach Regenfällen rutschigen Grat fest. Etwa 70 Mitglieder der Gruppe wurden von Hubschraubern mit Seilen geborgen, die anderen stiegen von Bergrettern begleitet ab. Zwei Schüler verletzten sich leicht. Unsere Spurensuche am Heuberggrat: Wie konnte die Bergtour mit 99 Schülern so schiefgehen?

Zwei Männer sterben bei Bergdrama nahe Oberstdorf

Ein Bergdrama erschüttert die Menschen Anfang des Jahres: Mitte Februar sind zwei Bergsteiger auf einer Route zwischen Seealpe und Edmund-Probst-Haus am Nebelhorn unterwegs. Sie verirren sich und setzten gegen Mitternacht einen Notruf ab. Doch das schlechte Wetter macht den Rettungseinsatz schwierig, erst Stunden später dringen Helfer zu den beiden vor. Einer der Männer stirbt noch im Berg, der andere später im Krankenhaus.

Beim Bergwandern in den Allgäuer Alpen verirren sich im Februar 2022 nahe Oberstdorf zwei Männer. Einer von ihnen stirbt noch im Berg, der andere später im Krankenhaus. Bild: Lisa Willert, dpa

„Meine Kälble sind mir heilig“: Allgäuer Bergbäuerin (87) steht noch jeden Tag im Stall

Jeden Morgen um 4.30 Uhr schlupft Lina Lackner barfuß in ihre grünen Gummistiefel. Dann huscht die Bergbäuerin aus Akams (Kreis Oberallgäu) hinüber in den Stall, wo sie von zehn Kälbern bereits sehnlich erwartet wird. „Jetzt gibt es eure Milchi“, begrüßt sie die hungrigen Jungtiere mit den großen dunklen Augen. Mit einem Nuckeleimer tränkt sie ein Kalb nach dem anderen, streicht ihnen aufmunternd über Kopf und Hals und redet ihnen gut zu. „Meine Kälble sind mir heilig“, sagt die 87-Jährige. Hier erzählten wir ihre Geschichte.