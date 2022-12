Diese Nachrichten haben die Menschen im Allgäu besonders bewegt

Eine ausgezeichnete Klima-Schule, ein unerwarteter Geldregen für die Allgäuer Straßen und Schloss Neuschwanstein im Miniaturformat: Unsere guten Nachrichten der Woche.

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Kempten: Das Hildegardis-Gymnasium in Kempten bekommt in München gleich zwei Klima-Preise verliehen. Die Schule erhält vom bayerischen Kultus- und Umweltministerium das Zertifikat „Klimaschule Gold“ sowie die Auszeichnung "Klimameister". Das Gymnasium engagiert sich seit Jahren intensiv für den Klimaschutz und ist die erste klimaneutrale Schule Bayerns. Neben ihm erhalten noch zwei weitere Allgäuer Schulen Auszeichnungen.

Allgäu: Das Staatliche Bauamt hat überraschend 3,7 Millionen Euro für Allgäuer Straßen vom Freistaat erhalten. Damit können nun im Herbst mehrere Projekte angegangen werden. Das Geld kommt vom Bund und resultiert aus einem Rechtsstreit zwischen Bund und Ländern, der jetzt entschieden wurde. Welche Projekte genau mit dem unerwarteten Geld umgesetzt werden sollen, lesen Sie hier.

Wertach: In über 2000 Stunden Arbeit und über mehrere Monate hinweg hat Reinhold Bauer aus Wertach etwas ganz besonderes geschaffen. Er hat das berühmte Schloss Neuschwanstein als detailliertes Modell aus Holz nachgebaut. Auch wenn er bei dem Projekt sogar eine Fingerkuppe verlor - heute ist er stolz darauf, nicht aufgegeben zu haben.

Westallgäu: Ab dem Frühjahr 2023 gibt es in Achberg, Amtzell, Argenbühl, Isny, Kißlegg, Leutkirch und Wangen ein neues E-Carsharing-Angebot. In jeder Gemeinde wird dafür eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten installiert und ein E-Auto bereitgestellt. Der Vorteil: Man kann das Auto in einem Ort mieten und in einem der anderen wieder abstellen. Wie das Modell konkret funktionieren soll.

Marktoberdorf: Welche Obstsorten wachsen eigentlich im Ostallgäu und wann kann welches Gemüse geerntet werden? Antworten auf solche und ähnliche Fragen erhalten Kinder in Marktoberdorf bei der "GemüseAckerdemie“. Für dieses Ernährungs- und Gesundheitsbildungsprogramm der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu können sich ab jetzt Schulen mit ihren dritten bis achten Jahrgangsstufen bewerben. Ziel der praktischen Aktivitäten im Rahmen des Programms ist dabei, die Ernährungskompetenz zu stärken und die Weichen für ein gesundes Essverhalten zu stellen.

Oberallgäu: Gute Nachrichten für alle Nutzerinnen und Nutzer des Nahverkehrs in Kempten und dem Oberallgäu: Neue Tarife machen das Busfahren dort bald billiger. Außerdem wurden attraktivere Verbindungen und eine engere Taktung beschlossen. Besonders Abonnenten sollen von den günstigen Preisen profitieren.

Kempten: Am Wochenende besuchten rund achttausend Menschen die Kunstnacht in Kempten. Dabei wurde die Stadt an 66 verschiedenen Orten zur Bühne für Kunst und Kultur. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit und freuten sich, dass etwa genauso viele Menschen wie in den Jahren vor der Pandemie die Kunstnacht besuchten.

