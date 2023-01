Wo Sie am Wochenende im Allgäu Skifahren können

Das Wetter zeigt sich nicht von der besten Seite, doch trotz Schneemangels kann man im Allgäu aktuell Skifahren. Hier der Überblick, welche Lifte geöffnet sind.

16.01.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Auch wenn das Wetter sich nicht von seiner besten Seite zeigt - viele Wintersportfans wollen dennoch zum Skifahren. Wir zeigen, wo das aktuell im Allgäu möglich ist und beantworten und anderem folgende Fragen:

Welche Skigebiete im Allgäu sind geöffnet?

Welche Lifte öffnen am Wochenende, den 21. und 22. Januar?

Vorab: Welche Pisten und Lifte geöffnet sind, kann sich täglich ändern. Dieser Artikel zeigt den heutigen Stand (16.1.). Nähere Informationen finden Sie aber immer auch auf den interaktiven Pistenplänen, die wir an entsprechenden Stellen verlinken. Hier der aktuelle Überblick.

Diese Skilifte im Allgäu haben schon geöffnet

In Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass startete bereits Anfang Dezember die Wintersportsaison 2022/23 im Allgäu. Dort gingen die beiden Hörnle-Schleppliften in Betrieb. Seit dem 9. Dezember ist täglich von 8.30 - 16 Uhr geöffnet. Allerdings sind nicht alle Lifte in Betrieb. Welche man nutzen kann, erfahren Wintersport-Fans immer täglich hier.

Das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand zählt zu den beliebtesten im Allgäu: Aktuell ist in dem Gebiet etwa die Hälfte der Pisten geöffnet (Stand Motag). Am Fellhorn ist beispielsweise die Familienabfahrt möglich, dafür fährt man mit der Bahn bis zur Mittelstation. Wer bis zur Gipfelstation fahren will, muss sich vorher im interaktiven Pistenplan anschauen, welche Abfahrten wie möglich sind. Von der Gipfelstation kann man ins Skigebiet an der Kanzelwand fahren, dort sind aktuell mehr Abfahrten möglich als am Fellhorn.

Die Hörnerbahn bei Bolsterlang hat vergangenen Freitag wieder geöffnet. Aktuell (Stand 16. Januar) ist der Skibetrieb laut Website wieder möglich - allerdings nur im oberen Bereich am Horngrat und Weiherkopf. Wer sich vorab informieren will, findet auf der Website nicht nur den aktuellen Öffnungsstatus der Pisten, sondern auch eine Webcam.

Das erinnert doch etwas mehr an Winter: Ein Blick auf die Webcam am Nebelhorn zeigt Schnee. Allerdings sind auch hier nur wenige Lifte geöffnet, die Talabfahrt ist nicht möglich. Skifahrer können lediglich bis zur Seealpe abfahren. Tägliche Updates gibt es im interaktiven Pistenplan, auf dem auch das Skigebiet Söllereck zu finden ist, wo ebenfalls einige Lifte geöffnet sind.

Im Skigebiet Ofterschwang/Gunzesried fanden in früheren Jahren sogar FIS-Weltcup-Rennen statt. Aktuell sind die Pisten noch geschlossen. "Auf Grund der technischen Beschneiung bleiben unsere Anlagen geschlossen. Skibetrieb voraussichtlich ab Freitag, 20.01.", heißt es aus Ofterschwang. Die Bahn fährt nur für Winterwanderer. Der Übungslift in Ofterschwang wird geöffnet haben. Den interaktiven Pistenplan finden Sie hier.

Das Skigebiet Eschach/ Gletscheralp rund um die Schwaerzenlifte in Buchenberg ist vor allem bei Familien beliebt - und wird bald wieder öffnen. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Wir starten voraussichtlich am Mittwoch den 18.01.23 wieder!", heißt es am 16. Januar auf der Website.

Im Skigebiet bei der Alpspitzbahn in Nesselwang können am 16. Januar nur Fußgänger unterwegs sein. Die Lifte sind geschlossen.

Auch die Breitenbergbahn bei Pfronten bietet aktuell keinen Skibetrieb an. Selbst für Fußgänger ist die Bahn wegen des wegen vereisten Wanderwegen aktuell nicht geöffnet.

Die Spieserlifte in Unterjoch starteten am Mittwoch, 11. Januar, in die Saison mit dem kleinen Spieserlift. Dieser und der Kinder-Seillift sind auch am Montag in Betrieb.

Die Hündlebahn in Oberstaufen ist laut Website geöffnet, die Lifte haben aber geschlossen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Geöffnete Skigebiete im Dezember: Ein Blick in die Nachbarschaft

Wer höher hinauswill, kann ins Skigebiet der Zugspitze fahren. Hier sind einige Lifte und Pisten geöffnet, eine Übersicht gibt es hier. Interessanter Fakt: In Deutschlands höchstgelegenen Skigebiet gibt es keine Beschneiungsanlagen.

Die Lifte in Jungholz in Tirol werden im Moment auf die Wiedereröffnung am 21. Januar vorbereitet.

Die aktuelle Wetter-Vorhersage für das Allgäu finden Sie immer hier.