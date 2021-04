Diese Stellen im Landkreis Lindau bieten Schnelltests an

Im Westallgäu gibt es unterschiedliche Anlaufstellen wie Apotheken und Hausärzte für Antigen-Tests. Eine Übersicht, wo Schnelltests zu bekommen sind.

11.04.2021 | Stand: 06:32 Uhr

Ob beim Besuch im Altenheim, beim Grenzübertritt oder in Schulen: In vielen Bereichen ist es mittlerweile erforderlich, einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Im Landkreis Lindau bieten Apotheken, Arztpraxen, das Bayerische Rote Kreuz, Testzentren sowie die Stadt Lindau Antigen-Schnelltests an. An welche Stellen sich Testinteressierte wenden können, zeigt ein Überblick des Landratsamtes Lindau:

Apotheken : Viele Apotheken bieten im Landkreis Lindau Antigen-Schnelltests an. Interessierte müssen sich gegebenenfalls telefonisch voranmelden.

Raphael-Apotheke in Lindenberg (0 83 81) 9 22 00, Marien-Apotheke in Heimenkirch (0 83 81) 14 69, Marien-Apotheke in Scheidegg ((0 83 81) 94 01 01), Hummelsche Apotheke in Weiler-Simmerberg (0 83 87) 10 43, Post-Apotheke in Weiler-Simmerberg (0 83 87) 83 83, Hirsch-Apotheke in Lindau (0 83 82) 58 14, Steig-Apotheke in Lindau (0 83 82) 7 39 62, Apotheke im alten Bahnhof in Lindau-Oberreitnau (0 83 82) 27 53 12, Jakobus-Apotheke in Nonnenhorn (0 83 82) 84 51.

Dr. Wolfgang Pfeffer in Lindenberg (0 83 81) 92 64 00, Gemeinschaftspraxis Dr. J. Lipinski , Dr. K. Mende , Dr. S. Kirtscher , Dr. R. Eitel-Schmid in Lindenberg (0 83 81) 12 22, Dr. Wolfgang Häussler in Weiler (0 83 87) 9 91 00, Dr. Hans-Peter Keller in Heimenkirch (0 83 81) 22 06, Dr. Martin Horn in Sigmarszell (0 83 89) 92 13 17, Dr. Thomas Fischer in Lindau (0 83 82 40 94 68, Dr. Angelika Gottschlich in Lindau (0 83 82) 33 70, Dr. Hans-Joachim Hesseln in Lindau (0 83 82) 7 94 86, Dr. Josef Ott in Lindau (0 83 82) 94 52 22, Dr. Irmgard Parys in Lindau (0 83 82) 37 92, Dr. Daniel Predel in Lindau (0 83 82) 7 33 27, Dr. Sebastian Spier in Lindau (0 83 82) 57 59, Dr. Harald Tegtmeyer-Metzdorf in Lindau (0 83 82) 65 66, Dr. Rainer Wölfle in Lindau (0 83 82) 51 15, Dr. Thorsten Huber in Nonnenhorn (0 83 82) 83 66).

