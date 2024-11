Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte starten schon dieses Wochenende

Die ersten Allgäuer Weihnachtsmärkte läuten heute in der Region die Vorweihnachtszeit 2024 ein. Am dritten November-Wochenende - und damit gut zwei Wochen vor dem 1. Advent - starten im Allgäu und in der Umgebung gleich mehrere Winter-Attraktionen.

Darunter sind ein kleinerer Weihnachtsmarkt und ein Brauchtums-Spektakel heute im Oberallgäu, zwei Märkte im Unterallgäu und zwei Lichter-Rundwege nur eine kurze Autofahrt vom Allgäu entfernt. Welche Weihnachtsmärkte gibt es am Allgäu dieses Wochenende? Wann fangen die Weihnachtsmärkte 2024 an? Wie sind die Öffnungszeiten? In diesem Artikel verraten wir die voradventlichen Ausflugstipps fürs Allgäu vom 15. bis 17. November - und blicken auch in die nähere Umgebung.

Erster Weihnachtsmarkt 2024 im Oberallgäu: Wiggensbacher Vorweihnacht startet

Zum zweiten Mal findet in Wiggensbach die „Vorweihnacht“ statt. Von Freitag, 15. November, bis Sonntag, 17. November, stimmt sich das Dorf auf dem Marktplatz auf den Advent ein. Der Weihnachtsmarkt in Wiggensbach startete am Freitag um 16 Uhr. Abends ist offiziell gegen 21 Uhr Schluss. Heute am Samstag geht es ab 12 Uhr mittags weiter.

Zu den Höhepunkten zählen heuer eine Eisstockbahn und eine Modelleisenbahn-Ausstellung in der Ratsstube. Am Freitag- und Samstagabend wird es als letzten Programmpunkt eine Feuershow geben. Im Kapitel-Saal werden weihnachtliche Deko-Artikel und Geschenkideen angeboten. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell und lebende Tiere bei der Wiggensbacher Vorweihnacht. Mehr Infos und alle Öffnungszeiten hier.

Weihnachtsmarkt Wiggensbach: Vergangenes Jahr feierte die Vorweihnacht auf dem Marktplatz ihre Premiere.

Weihnachtsmärkte im Unterallgäu: Kronburg und Markt Rettenbach machen den Anfang

Einer der beliebtesten und frühesten Weihnachtsmärkte des Jahres im Unterallgäu findet im Innenhof von Schloss Kronburg statt. Beim „Romantischen Weihnachtsmarkt“ in Kronburg stellen 40 Kunsthandwerker ihre Produkte aus. Besucherinnen und Besucher können sich im Außenbereich und in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss umsehen. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt Kronburg kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Los ging es am Freitag um 15 Uhr, die Öffnungszeiten heute am Samstag und Sonntag sind jeweils von 11 Uhr bis 20 Uhr. Kommendes Wochenende hat der Schloss-Weihnachtsmarkt in Kronburg ein zweites und letztes Mal von Freitag bis Sonntag geöffnet - mehr Infos zu Anfahrt und Parken hier.

40 Kunsthandwerker stellten beim Weihnachtsmarkt in Kronburg 2023 ihre Produkte aus. Der Ansturm an Besuchern war enorm.

Der zweite Weihnachtsmarkt im Unterallgäu an diesem Wochenende ist der „kleine feine Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach“. Er hat am Freitag, 15. November, und Samstag, 16. November, jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet und findet auf dem Gelände der Firma Rampf GmbH statt.

Auf dem „kleinen feinen Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach“ gibt es rund 20 Stände von regionalen Ausstellern. Die Gastronomen und Händler bieten neben Speisen und Getränken unter anderem handgefertigte Dekorationsgegenstände, Kerzen, Bilder, Schmuck, Weihnachtskarten, Filztaschen, Holz- und Keramikwerkstücke und Räucherwerk an. Der Eintritt ist frei - alles Wissenswerte dazu finden Sie hier.

Klausenspektakel im Oberallgäu: Brauchtumsnacht in Immenstadt mit über 10.000 Zuschauern und 700 Teilnehmenden

Der erste große Klausen- und Bärbeleumzug der Vorweihnachtszeit 2024 im Allgäu findet heute am Samstag (16.11.) bei der Immenstädter Brauchtumsnacht statt. Über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - Perchten, Krampusse, Engel, Tuifl, Klausen und Bärbele - werden ab 19 Uhr durch Immenstadt im Allgäu ziehen. Bei der ersten Auflage vor fünf Jahren kamen über 15.000 Gäste zu dem leuchtenden Spektakel. Im Anschluss findet eine große Open-Air-Party mit DJ auf dem Marienplatz statt.

Der Eintritt zu Umzug und Party beträgt vier Euro pro Besucher. Anlass der Immenstädter Brauchtumsnacht 2024: Der Klausen- und Bärbeleverein Immenstadt e.V. feiert sein 20-jähriges Bestehen. Alle Infos zu Umzugsstrecke und Parkplätzen haben wir hier aufgelistet.

Lichter-Festival hinter dem Grenztunnel: Lumagica Reutte auf der Burgenwelt Ehrenberg legt los

In der Burgenwelt Ehrenberg bei Reutte in Tirol startet das Lichter-Festival „Lumagica“ 2024/25. Bei der Eröffnung am Freitag, 15.11.24, trat unter anderem Schlagersängerin Beatrice Egli auf. „Lumagica Reutte“ macht aus der Tiroler Burgruine einen funkelnden Lichterpark: Rund 170 leuchtende Installationen laden Besucherinnen und Besucher laut Veranstalter ein „in eine Welt aus leuchtenden Wesen, verträumten Klängen und märchenhaften Geschichten“. Das Motto von „Lumagica“ 2024 in Reutte lautet „Ritter Rüdigers Gruselburg“. Geöffnet bleibt das Lichterfestival bis Ende Februar 2025 - alle wichtigen News zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Am Freitagabend sind in Reutte die beiden Winterattraktionen Lumagica und Reutte on Ice 2024 eröffnet worden.

Fürstliches Winterleuchten 2024 in Bad Waldsee mit über 150.000 LED-Lichtern

Das Fürstliche Winterleuchten in Bad Waldsee ist ein beliebtes Ausflugsziel, das auch aus dem Allgäu mit kurzer Anfahrt gut zu erreichen ist. An diesem Wochenende startet in der Region Oberschwaben-Bodensee das Winterleuchten 2024. Die Veranstalter versprechen eine „magische Reise über fünf Kilometer illuminierte Wanderwege“ mit über 150.000 LED-Lichtern.

Besucherinnen und Besucher und Familien mit Kindern erwarten über fünf Kilometer illuminierte Wanderwege und über 150 Lichtinstallationen. Die Spazierpfade führen unter anderem durch den Lichterwald, ein Tierwäldchen, über einen Glitzerweg mit Lichttunnel, einen Zuckerstangenweg oder einen Mistelzweigweg. Außerdem gibt es einen Weihnachtsmarkt mit Geschenkeparadies, zwei Eisstockbahnen, eine Mini-Eisenbahn und Besucherinnen und Besucher können Golf für Anfänger mit Leuchtbällen oder LED-Nachtgolf ausprobieren. Informationen zur Anfahrt, Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

In Bad Waldsee in Baden-Württemberg nahe des Allgäus findet das Fürstliche Winterleuchten 2024/25 statt.