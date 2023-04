Agrarschau Allgäu 2023 startet mit einem Aussteller-Rekord

410 Firmen sind zur Agrarschau 2023 in Dietmannsried gekommen – einige mussten abgewiesen werden. Dieses Jahr spielen sogar Mini-Windräder eine Rolle.

13.04.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Auf Bio-Hochlandrinder will sich Patrick Giselbrecht spezialisieren, hat dafür viele Ideen und möchte sich beraten lassen. Seine Frau Tanja hält 30 Hennen, will den Betrieb vergrößern und sucht dazu ein Hühnermobil. Ihr kleiner Sohn Anton hat hingegen vor allem Augen für große Traktoren. Eines eint die Landwirtsfamilie aus Röthenbach (Kreis Lindau): Sie genießen den Aufenthalt auf der inzwischen fünften Agrarschau Allgäu, die am Donnerstag im Oberallgäuer Dietmannsried begann und am Montagabend (17. April) endet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.