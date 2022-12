Unbekannte sprengen Geldautomat in Dietmannsried

Unbekannte haben heute Nacht einen Geldautomaten in der Raiffeisenbank in Dietmannsried gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht, die Spurensicherung läuft.

23.12.2022 | Stand: 07:37 Uhr

Heute Nacht, ein Tag vor Heiligabend, wurde in Dietmannsried ( Oberallgäu) ein Geldautomat gesprengt. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Überfall gegen 3 Uhr nachts. Die Druckwelle war so gewaltig, dass die Scheiben bis an die gegenüberliegenden Häuser flogen. Die Täter sind flüchtig.

Geldautomat in Dietmannsried gesprengt: Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Die Polizei unter Leitung von Marcus Hörmann ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Über die Höhe der Beute konnte ein Vertreter der Raiffeisenbank Allgäuer Land keine Angaben machen. Laut Polizeisprecher Holger Stabik ist auch noch nicht geklärt, ob die Täter überhaupt Geld mitgenommen haben.

"Wir wissen nach wie vor von keiner verletzten Person", sagt Stabik im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch der durch die Sprengung enstandene Schaden am Gebäude sei noch unklar. "Die Schätzungen stehen noch aus."

Derzeit ist die Polizei mit der Spurensicherung beschäftigt, die Ortsmitte von Dietmannsried ist bis auf weiteres gesperrt, Bürgermeister Werner Endres begleitet die Polizeiaktion.

Lesen Sie auch: Hier wurden im Allgäu schon Geldautomaten in die Luft gesprengt

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.