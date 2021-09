So sollen digitale Lösungen fürs Dorf die Lebensverhältnisse im Allgäu verbessern

In Balderschwang und Obermaiselstein wird erprobt, wie man Lebensverhältnisse in der Region verbessern kann. Alles begann mit dem Aus für ein Bergbahnvorhaben.

14.09.2021 | Stand: 20:40 Uhr

Drohnen melden Schäden an Wanderwegen und lokalisieren Waldbrände, Besucher werden von intelligenten Computersystemen zu freien Parkplätzen geleitet und können in die sagenumwobene Sturmannshöhle auch virtuell hinabsteigen. Was teilweise nach Science-Fiction klingt, sind Ideen für die zweite Phase des Projekts „Digitale Hörnerdörfer“. Von 2018 bis 2022 werden in den Gemeinden an den Bergen der Hörnergruppe Möglichkeiten erprobt, wie die Digitalisierung die Lebensverhältnisse im alpinen ländlichen Raum stärken und verbessern kann.