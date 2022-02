„Handwerk im besten Sinne“- Warum Mehl nicht gleich Mehl ist und wie es hergestellt wird

Die Hauptzutat für Brot und Nudeln wird überwiegend als Massenware produziert. Doch auch im Allgäu gibt es noch kleine Mühlen – und sogar glutenfreie Backwaren.

19.02.2022 | Stand: 17:21 Uhr

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach... So idyllisch wie in dem alten Volkslied ist die Realität von Müllern und der Mehlproduktion längst nicht mehr – und war sie vermutlich auch nie. Überwiegend kommt heute der Rohstoff für Brot, Semmeln oder Nudeln aus industrieller Herstellung. Doch es gibt auch noch kleine Betriebe. So wie die Dinkelmühle Graf in Tannheim nahe Memmingen. Seit etwa 400 Jahren wird dort Getreide verarbeitet – anfangs von Mönchen des nahen Klosters Ochsenhausen und aktuell in der inzwischen sechsten Generation von der Familie Graf.