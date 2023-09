Dirigent Simon Rattle inszeniert eine dramatische "Schöpfung" in der Basilika Ottobeuren

Dirigent Simon Rattle erzählt Haydns Oratorium in der Basilika Ottobeuren als höchst emotionale Geschichte. Die Sängersolisten spielen tragende Rollen.

25.09.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Die Klassikfreunde im Allgäu und darüber hinaus ahnten, dass es eine Sternstunde werden würde, wenn der neue Dirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, Sir Simon Rattle, in der Basilika Ottobeuren zu Gast sein würden. Deshalb waren die gut 1800 Tickets schon lange vor dem Konzert am Sonntagnachmittag vergriffen. Einige versuchten ihr Glück noch vor Ort, präsentierten „Suche-Karten“-Schilder auf dem Marktplatz, an der Treppe hinauf zum mächtigen Gotteshaus und vor der riesigen Pforte. Tatsächlich erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Sternstunde.

Sir Simon, der vor genau acht Tagen den Chefposten in München übernommen hat, enttäuschte nicht. Er machte aus Joseph Haydns Bericht von den ersten Tagen des Himmels und der Erde, wie es in der Bibel erzählt wird, eine Geschichte voller Dramatik mit all den Zutaten, die die Partitur, an der Haydn von 1796 bis 1798 arbeitete, musikalisch und textlich hergibt. Starke Kontraste, spannungsgeladene Erzählungen, Lautmalereien bis zum röhrenden Kontrafagott und viele Zuspitzungen: Simon Rattle zog mit den 60 Instrumentalisten, den ebenfalls 60 Sängern und den drei Solisten so ziemlich alle Register musikalischer Gestaltung. Er nahm dabei weder bei der Wahl der Lautstärke noch dess Tempos Rücksicht auf die heikle Akustik des 90 Meter langen Kirchenraums. Da überschlug sich manches.

Rattle und seine Mitstreiter machten aus dem Oratorium fast eine Oper, bei der die Besucherinnen und Besucher förmlich das Erstrahlen des Lichts spüren konnten, den Sturz der Höllengeister in die Tiefen der Nacht, das Brausen der Stürme, das Liebesgurren der Tauben, das Schäumen der Wellen, und die jubelnde Freude über die Erschaffung des Menschen.

Solch einen schönen Sonnenaufgang hört man selten

Ein ganz besonderer Moment: Den ersten Sonnenaufgang zelebrieren Rattle und sein Orchester mit einer schier unglaublichen Steigerung vom feinsten Pianissimo über viele Takte hinweg bis zum strahlenden Fortissimo.

Dies alle hätte Simon Rattle in dieser Intensität nicht ohne die drei stimmstarken Solisten realisieren können. Lucy Crowe (Sopran), Benjamin Bruns (Tenor) und Christian Gerhahert (Bariton) erzählten als Erzengel Gabriel, Uriel und Raphael die biblische Geschichte so expressiv und spannend, das man förmlich an ihren Lippen hing. Vor allem der geniale Liedsänger Gerhaher ließ alle Zurückhaltung fahren und gestaltete seien Part – unterstützt von drastischer Mimik – äußerst lebendig.

Erzählte hochdramatisch und expressiv: Bariton Christian Gerhaher. Bild: Ralf Lienert

Vermutlich hätten die Konzertbesucher auch gern mehr von Simon Rattles Mimik und Gestik gesehen. Die Sicht auf den Dirigenten verstellt in Ottobeuren aber ein Altar und ein (wundervolles) romanisches Kruzifix. Man kann sich ihn nachträglich ansehen: im Fernsehen. Mit acht Kameras übertrug 3sat das Konzert, was dessen Ottobeurer Organisatoren wegen des Werbeeffekts jubeln lässt. Die 110-minütige Aufzeichnung ist (noch bis zum 23. März 2024) auf der Mediathek des Senders zu finden.

Meist hat Simon Rattle ein Lächeln im Gesicht

Dort sieht man, wie suggestiv der 68-jährige Deutsch-Brite seine Musikerinnen und Sänger leitet, animiert, motiviert, fordert. Meist mit einem Lächeln im Gesicht. Kein Wunder, dass internationale Musikkritiker ihn neulich zum zweitbesten Dirigenten weltweit gewählt haben.