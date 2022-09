Dirigent und Sänger Karl Zepnik hört nach 45 Jahren auf

Dirigent und Sänger Karl Zepnik hatte viel zu tun. Der künstlerische Leiter der Musikakademie in Marktoberdorf geht in Rente und freut sich auf seine freie Zeit

09.09.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Von solch einem Garten können die meisten nur träumen. Wenn Karl Zepnik von seiner Terrasse aus nach oben, Richtung Berge, schaut, hat er einen Postkarten-Blick. Links thront Schloss Neuschwanstein, und dreht er den Kopf ein wenig nach rechts, kommt Schloss Hohenschwangau ins Bild. Künftig wird Zepnik dieses Panorama noch viel öfter von seinem Haus in Hohenschwangau aus genießen: In diesen Tagen räumt der künstlerisch-pädagogische Leiter der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf, einer der herausragenden Posten in der hiesigen Kultur-Landschaft, seinen Schreibtisch auf und geht in Rente. Zwar ist Zepnik erst 63, doch 45 Berufsjahre reichen für volle Bezüge. „Ich freue mich“, sagt Zepnik und lässt durchblicken, dass er damit auch den ständigen Druck hinter sich lassen kann. „Ich bin 40 Jahre unter Strom gestanden. Nun will ich Jüngeren das Feld überlassen.“

