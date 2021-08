In den Ferien nutzen wieder mehr Menschen die Testzentren. Dazu passt die Diskussion um kostenpflichtige Corona-Tests, die auch Allgäuer Politiker führen.

05.08.2021 | Stand: 18:52 Uhr

Stäbchen rein und mit einem negativen Testergebnis in der Tasche in den Urlaub fahren: Das steht offenbar für viele Menschen im Allgäu in den Sommerferien auf dem Programm. „Nach den Rückgängen in den letzten Wochen stellen wir inzwischen eine wieder leicht steigende Zahl der Corona-Tests fest“, sagt Brigitte Klöpf vom Landratsamt Oberallgäu.