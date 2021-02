In dem vom Unterallgäuer Landrat Eder geteilten Film äußern Unternehmer ihre Sorgen. Einige lassen erkennen, dass sie Verschwörungstheorien anhängen.

29.01.2021 | Stand: 12:46 Uhr

Wer sind die Akteure auf dem Film von „Unternehmer aktiv“, den Landrat Alex Eder (Freie Wähler) auf seiner Facebook-Seite geteilt hat und in dem diese auf ihre schwierige Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam machen? Prominentester Akteur ist der Ulmer Kommunikationsberater Dr. Daniel Langhans. Er nimmt seit Mai 2020 an den Protesten aus dem Umfeld von Querdenken teil. Er ist Mitglied der Ulmer Organisation „Querdenken 731“.