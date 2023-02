Allgäuer Weltliterat W. G. Sebald erhält Biografie - die kontrovers diskutiert wird

Der Allgäuer Schriftsteller W. G. Sebald (1944-2001) wurde bereits für den Literaturnobelpreis gehandelt. Seit Kurzem gibt es eine teils kontroverse Biografie.

08.02.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Es ist ein Kuriosum: Über W. G. Sebald (1944 - 2001), den Weltliteraten aus dem Allgäu, der zu Lebzeiten als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt worden war, gab es lange Zeit keine Biografie. Diese Lücke schloss die englische Autorin Carole Angier, die kurz vor Sebalds 20. Todestag 2021 die englischsprachige Biografie „Speak, Silence“ herausbrachte. Sie ist nun auch auf Deutsch („Nach der Stille“) erhältlich und wird, wie berichtet, kontrovers diskutiert – auch im Allgäu.

Professor Dr. Ricardo Felberbaum, erster Vorsitzender der in Kempten ansässigen „Deutschen Sebald Gesellschaft“ ist hin- und hergerissen. Einerseits hält er Angiers Biografie für „außerordentlich fundiert“. Gelungen sind für ihn die Beschreibungen von Sebalds Kindheit und Jugendzeit im Allgäu und seiner Studentenzeit, sehr problematisch dagegen die Kapitel ab Sebalds Auswanderung nach England. „Da habe ich das Gefühl, dass Angier eher selber einen Roman geschrieben hat.“ Was Felberbaum stört, ist, dass es der Autorin nicht gelang, Sebalds Ehefrau und Tochter zu befragen. „Ich finde es relativ schwierig, einem Menschen zu attestieren, dass er permanent an der Grenze zur Psychopathologie gelebt hat, wenn die wichtigsten Menschen, die mit diesem Mann Jahrzehnte lang gelebt und auch gelitten haben, sich weigern, mit der Biografin zu sprechen.“ Auch wäre es spannend gewesen, etwas aus den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen Sebalds an der University of East Anglia in Norwich zu erfahren. Sebald war dort Professor für Neuere Deutsche Literatur.

Kay Wolfinger unterstützte Carole Angier bei ihren Sebald-Recherchen im Allgäu

Dr. Kay Wolfinger sieht dies ähnlich. „Mich hätten noch mehr Details der wissenschaftlichen Karriere Sebalds in England interessiert und die von Angier weitgehend ausgesparten Essays Sebalds zur österreichischen Literatur.“ Der aus Sonthofen stammende Literaturwissenschaftler lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist zweiter Vorsitzender der 2019 gegründeten Sebald-Gesellschaft, für die er bereits zwei Jahrestagungen organisiert hat. „Im englischsprachigen Raum sieht man die Sebald-Biografie als ein mit literarischen Techniken arbeitendes Werk, im deutschsprachigen wird eher bemängelt, dass die wissenschaftliche Ebene nicht wie gewohnt ausgearbeitet ist.“ Wolfinger hatte Angier zufällig im Literaturarchiv in Marbach kennengelernt und sie bei ihren Besuchen im Allgäu mehrmals getroffen und unterstützt. „Die Stärke des Buchs ist die große Rechercheleistung Angiers: Sie machte viele Reisen, hatte viele Begegnungen und führte viele Gespräche mit Schulfreunden Sebalds.“ Die Sebald-Biografie könnte ein Anstoß sein, darüber nachzudenken, wie Literatur vermeintliche Wirklichkeit verwendet und was bei diesem Prozess passiert.

Um seiner Fiktion einen höchst möglichen Anstrich an Authentizität zu verleihen, fügte Sebald, der auch den Holocaust thematisierte, den Texten beispielsweise Fotografien oder Fotokopien hinzu, was wiederum den Eindruck beim Leser erwecken kann, dass das Erzählte dokumentarisch sei. „Das ist ein Element der künstlerischen Strategie Sebalds“, sagt Wolfinger. Jedes Leben, das er in seinen Büchern beschreibe, setze sich aus „zwei, drei Leben“ zusammen.

Allgäuer Weltliterar: Betrieb W. G. Sebald kulturelle Aneignung?

Ein Problem sei vielleicht, dass sich Sebald bei Personen bediente, die „nah dran an der Gegenwart waren“. Der Maler Frank Auerbach wollte nicht akzeptieren, dass Sebald im Buch „Die Ausgewanderten“ zwei Fotografien von ihm verwendete, und setzte sogar eine Umbenennung der Erzählung durch (aus „Max Aurach“ wurde „Max Ferber“). Ebenfalls in den „Ausgewanderten“ findet sich die „Erzählung „Dr. Henry Selwyn“. Ein Vermieter war das Vorbild für die fiktive, jüdischstämmige Figur, die sich am Ende das Leben nimmt. Die Nachfahren waren über die Beschreibungen des Hauses, seines Gartens und des Todes alles andere als erfreut, fand Angier heraus. „Wo ist da ein Vergehen? Ich kann das in keiner Weise als unanständig betrachten. Wenn wir jetzt bei der Kunst die kulturelle Aneignung als Vorwurf benutzen, dann, denke ich, geraten wir auf ganz dünnes Eis “, sagt Ricardo Felberbaum.

Carole Angier hegt in ihrer Biografie viel Empathie für W.G. Sebald

Literaten würden sich immer an Vorbildern, die gelebt haben, bedienen. Vorwürfe in dieser Richtung seien „zum Teil doch sehr bigott und in seltsamer Art und Weise auch heuchlerisch.“ Doch Felberbaum bricht auch eine Lanze für Angier. „Im ganzen Buch spürt man ihre Empathie für Sebald, der wohl ein schwieriger, vielleicht sogar verkorkster Charakter war.“

Sebald-Texte sollten im Allgäu Schullektüre sein, meint Ricardo Felberbaum

Direkte Auswirkungen habe Angiers Biografie auf die Sebald-Gesellschaft nicht gehabt. So seien bislang keine neuen Mitglieder zu den 62 hinzugekommen. Aber Felberbaum und Wolfinger freuen sich, dass Angiers Buch das Interesse an Sebalds Werk neu entfacht hat. Bei der jüngsten Jahrestagung der Sebald-Gesellschaft seien auch zahlreiche Allgäuer Lehrer anwesend gewesen. Vielleicht gebe es ja eine Chance, dass Sebalds Texte Schullektüre werden. Felberbaum: „Ich finde, dass Schülerinnen und Schüler, die im Allgäu ihre Gymnasiallaufbahn durchlaufen, einmal mit Sebald konfrontiert werden sollten. Denn dieser Mann ist von hier und hat Weltliteratur geschaffen.“

Die Sebald-Biografie: Carole Angier: W. G. Sebald: Nach der Stille. Übersetzt aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Carl Hanser Verlag, 720 Seiten; 38 Euro.