Dopingskandal nimmt sein Ende im Amtsgericht Sonthofen

Ein 45-jähriger Slowene wird vom Amtsgericht Sonthofen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann war Teil des Dopingnetzwerkes, das 2019 aufgedeckt wurde.

11.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Es war die wohl spektakulärste Aktion der österreichischen und deutschen Ermittlungsbehörden im Kampf gegen Doping im Spitzensport: die „Operation Aderlass“. 23 Sportler aus acht Ländern waren Teil des Dopingnetzwerkes rund um den Erfurter Sportarzt Dr. Mark Schmidt, das im Jahr 2019 bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld aufgedeckt wurde. Nun stand in Sonthofen ein Komplize des Arztes vor Gericht. Der Angeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.

Blutdoping auch bei Tour de Ski in Oberstdorf

Rückblende: Zwischen 2011 und 2019 soll Schmidt bei insgesamt 23 Profisportlern Blutdoping angewendet haben, um deren Ausdauer- und Leistungsfähigkeit zu steigern. Als Gegenleistung wurde der Arzt von den Athleten bezahlt. Um seine Klienten dopen zu können, brauchte Schmidt eine spezielle Ausstattung. Und hier kam der jetzt Angeklagte ins Spiel. Der 45-jährige Slowene beschaffte für den Arzt die notwendigen Maschinen sowie Zubehörteile und war für Wartung und Reparatur zuständig. Des Weiteren sorgte er dafür, dass Schmidts Prepaidhandy regelmäßig aufgeladen war, sodass der Arzt den Kontakt mit seinen „Kunden“ aufrechterhalten konnte. (Lesen Sie auch: Ein Porsche wird zwei Oberallgäuern zum Verhängnis)

Wie sich der Angeklagte und der Arzt kennengelernt hatten, sei indes nicht bekannt: Das bestätigte der Zeuge Reiner Grabherr. Der Zollfahnder war leitender Ermittler bei der „Operation Aderlass“ und sagte in der Verhandlung, dass Schmidt die Maschinen bei dem Angeklagten habe warten lassen und zum Teil auch gekauft hatte. Denn der Slowene sei ein Spezialist für solche Geräte. Der Elektriker und Elektrotechniker arbeitete für einen slowenischen Medizingerätehersteller. Dort und über eine weitere Firma soll er die notwendigen Maschinen besorgt haben, unter anderem eine Blutzentrifuge und die dazugehörigen Blutbeutel.

"Operation Aderlass": Letzter Prozess am Amtgericht Sonthofen

Damit sollen der Arzt und dessen Helfer den Sportlern vor Wettkämpfen Blut zugeführt haben, sagte Grabherr. Auswertungen von WhatsApp-Nachrichten hätten ergeben, dass dies auch bei der Tour de Ski am 2. und 3. Januar 2019 in Oberstdorf der Fall gewesen sei. Deshalb hat der Prozess jetzt vor dem Sonthofener Amtsgericht stattgefunden.

Der Hauptangeklagte Schmidt wurde bereits im Januar 2021 zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt und erhielt drei Jahre Berufsverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 158.000 Euro. Auch die vier Mitangeklagten wurden verurteilt, unter anderem zu Bewährungs- und Geldstrafen.

Angeklagter legt Geständnis ab

Bei dem Angeklagten in Sonthofen fiel der Urteilsspruch nun deutlich milder aus. Das lag vor allem daran, dass der Slowene ein Geständnis ablegte und damit der Staatsanwaltschaft sowie Richterin Brigitte Gramatte-Dresse nach eigener Aussage „viel Arbeit ersparte“. Dennoch sagte die Richterin: „Es war kein kleiner Beitrag, den der Angeklagte geleistet hat, und ihm war durchaus bewusst, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging.“ Doch dass er extra aus Slowenien ins Allgäu kam, um den Termin wahrzunehmen, seit Anfang der Prozesse vor drei Jahren in Unsicherheit hatte leben müssen, wie seine Zukunft aussieht, und bisher nicht vorbestraft war, veranlasste die Richterin zu ihrem Urteil. Zudem muss der 45-Jährige die Verfahrenskosten tragen und 300 Euro an den Immenstädter Kinderschutzbund zahlen.

Dr. Mark Schmidt (Mitte) war der Drahtzieher des Dopingnetzwerkes. Bild: Peter Kneffel (Archivbild)

Damit zeigte sich auch Staatsanwalt Kai Gräber zufrieden: „Mit seinem Geständnis können wir nun endlich die ,Operation Aderlass’ abschließen.“

