Dora Budors seltsames Spiel mit dem Kunsthaus Bregenz

Die in New York lebende Künstlerin Dora Budor treibt ein verkopftes Spiel mit dem Kunsthaus. Ihre Ideen geben Rätsel auf. Und sorgen für ein mulmiges Gefühl.

19.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wer in diesen trüben Tagen nach etwas kultureller Ablenkung oder gar Aufheiterung sucht, sollte das Kunsthaus Bregenz meiden. In der neuen Ausstellung von Dora Budor dürften viele Beklemmung empfinden. Außerdem macht sie ratlos. Die 1984 geborene Künstlerin – aus Kroatien stammend, in New York lebend und diesen Sommer zur Biennale in Venedig eingeladen – macht es Besucherinnen und Besuchern nicht leicht zu verstehen, was sie mit dem Gebäude von Peter Zumthor treibt.

Sehr sparsam und arg rätselhaft bespielt sie – nach vielen Besuchen, bei denen sich sich vom Bauwerk inspirieren ließ – die vier Ebenen. Im Erdgeschoss liegen Metallringe – Reste eines Leihfahrrads in Berlin; in den großen Räumen der einzelnen Stockwerke versperren graue Mauerteile den Weg, liegen Eishockey-Pucks herum, hängen unter dem Titel „Liebesströme“ kleine Bilder an den riesigen Wänden, sind hölzerne Gebilde zu einem Art Beistelltisch arrangiert. Alles kuriose Interventionen.

Die Eishockey-Pucks wurden aus Kaffeesatz geformt

Was Besucher nicht erkennen können: Die grauen Mauern bestehen aus geschreddertem Büropapier und sollen die Spundwände im Erdreich rund um das Kunsthaus ins Obergeschoss hinaufspiegeln, die Pucks wurden aus dem Kaffeesatz im Kunsthaus-Café gepresst, die hölzernen Teile des „Beistelltisches“ dienten einst als Formen in einer Eisengießerei, und die kleinen Bilder bestehen aus Sandpapier samt dessen Veränderungen durch Abrieb – im sogenannten Frottage-Prozess.

Das alles sind Informationen, die Besucher nicht wissen und allenfalls durchs Nachlesen im Heftchen herausfinden können, das sie an der Kasse mit auf den Weg durch das Kunsthaus erhalten. Ohne Erklärungen jedoch sind die Werke und die dahinterstehenden Ideen Budors, die zunächst ein Architekturstudium absolvierte und im Gegensatz zur Architektur gerne Systeme auseinandernimmt, kaum zu verstehen.

Erst recht mulmig wird es einem im obersten Geschoss

Insofern ist das Konzept der Künstlerin von internationalem Rang, nämlich sichtbar zu machen, was im Verborgenen ist, sehr abstrakt, sehr theoretisch, sehr verkopft. Das Sichtbare bleibt dennoch unverständlich. Den Dialog mit dem Haus, den Künstlergäste in Bregenz so gerne führen, hat man schon viel spannender, fantasievoller gesehen.

Trotzdem entfaltet das, was man nun sieht und hört, eine gewisse Wirkung. Wie so oft bei zeitgenössischer Kunst muss man sich einlassen auf nicht Fass- und Begreifbares, muss sich dem zunächst Unverständlichen aussetzen, um dann doch Kunstvolles oder zumindest Originelles zu erleben.

Es ist vor allem die eigenartige Atmosphäre, welche die Ausstellung ein Stück weit reizvoll macht. Wer sich etwa hinter die hässlichen Mauern mit dem widerlichen, gelb-braunen Glibber begibt, findet sich in engen Gängen wieder. Was ein Gefühl der Bedrohung hervorruft. Erst recht mulmig wird einem im obersten Geschoss mit den hölzernen Formen in der einen Ecke und den Sandpapier-Bildern an den anderen Wänden: Ein Dauergeräusch aus einer nicht ortbaren Quelle macht kirre. Ein unaufhörliches Surren, das an- und abschwillt.

Dora Budor gibt damit ein weiteres Rätsel auf, das erst nach einem Blick ins Ausstellungsheft zu lösen ist. In den Wänden befinden sich Lüftungsrohre, in die Budor Sexspielzeuge eingebaut hat, die fernbedient vibrieren und den merkwüdigen Klang erzeugen. „Termiten“, nennt sie diesen Eingriff ins Kunsthaus. Das mag vielleicht das Gehör stimulieren. Aber ansonsten löst der Sound des Sexspielzeugs nur noch mehr Beklemmung aus.

Die Ausstellung mit Dora Budors Arbeiten läuft bis 26. Juni (geöffnet Dienstag bis Sonntag und Feiertage von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr).