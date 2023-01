Drag-Show mit Vicky Voyage lässt Publikum in Kempten jubeln

Stadttheater Kempten: Eine bunte Show mit Dragqueen Vicky Voyage und Ensemble überwindet Grenzen und spielt mit Geschlechterklischees. Das Publikum ist begeistert.

06.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der seidene Vorhang auf der Bühne des Kemptener Theaters glänzt in allen Farben des Regenbogens. Durch ihn hindurch steigt eine kleine Person die Treppen hinab. Sie trägt eine weiße Kutte, einen glitzernden Haarreif ähnlich einem heiligen Schein, in ihren Händen ein violettes Buch, ihre Lippen bewegt sie zur Musik. Ist das nun ein Mann oder eine Frau? „Gott erscheint im Stadttheater“, kündigt Dragqueen Vicky Voyage an. Am Ende kniet „Gott“ als Dragking Perry Stroika in Unterhosen mit funkelnden Herzchen und halterlosen schwarzen Strümpfen zum Gebet vor dem Publikum. Bei dem Programm „Drag Voyage – eine Reise durch die Welt des Drag“, das an diesem Abend Premiere feiert, scheint fast alles möglich – abseits jeglicher Geschlechterklischees.

