Drahtseil-Akt in 2000 Metern Höhe: So saniert Luggi Lachner den Hindelanger Klettersteig

Auf der höchsten Baustelle des Allgäus erneuern der 64-Jährige und sein Team die Seil-Sicherungen des beliebten Klettersteigs. Ein Hubschrauber hilft ihnen.

14.07.2021 | Stand: 09:35 Uhr

Luggi Lacher hat gut lachen - zumindest bei gutem Wetter. Der 64-jährige Bergführer und Inhaber des auf Bergwege-Bau spezialisierten Unternehmens „Lacher alpin“ im Oberallgäuer Bolsterlang saniert derzeit mit Mitarbeiter den Hindelanger Klettersteig in den Oberstdorfer Bergen.

Bei sonnigem Wetter ist der luftige Arbeitsplatz auf etwa 2000 Metern Höhe für Schwindelfreie ein Traum, bei Regen, Wind und Nebel ist es kalt, nass und ungemütlich. Oder die Arbeiten können bei längerem Schlechtwetter gar nicht fortgesetzt werden.

Der Hindelanger Klettersteig führt vom Nebelhorn-Gipfel bis zum Großen Daumen und ist ein Klassiker in den Allgäuer Alpen. Von 1973 bis 1978 gebaut, wurde die Route zuletzt 2003 saniert - ebenfalls von Lacher. Jetzt werden alle Drahtseil-Sicherungen erneuert.

Immer wieder müssen die Wegebauer Begeher des Hindelanger Klettersteigs an den Baustellen vorbeilotsen. Bild: Michael Munkler

Auf 90.000 Euro beziffert Michael Fracaro, Geschäftsführer der Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt die Gesamtkosten. Für den Alpenverein sei das ein finanzieller Kraftakt. Realisiert werden konnte das Projekt nur mit Hilfe mehrerer Sponsoren: An etwa der Hälfte der Gesamtkosten beteiligten sich die Nebelhornbahn, die Raiffeisenbank, die Sparkasse Allgäu, die Walser Raiffeisen Holding sowie die Energieversorger LEW und AÜW. Die Alpenvereins-Sektion Allgäu-Immenstadt hat zudem zu einer Spendenaktion aufgerufen. „Das läuft richtig gut“, berichtet Fracaro.

Er hoffe, dass bis Ende des Monats der Steig weitgehend erneuert ist, sagt Luggi Lacher im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das hängt natürlich ganz wesentlich vom Wetter ab.“

Hindelanger Klettersteig wird seit Herbst saniert

Begonnen hatte er bereits im vergangenen Herbst. Das alte Eisenmaterial wird nach Ende der Arbeiten vom Hubschrauber ins Tal geflogen. Immer wieder müssen die Wegebauer Klettersteig-Begeher an den jeweiligen Baustellen vorbeilotsen.

Alle Drahtseil-Sicherungen werden erneuert. Bild: Michael Munkler

Das geht erstaunlich problemlos. „Ich finde es gut, dass der Klettersteig jetzt sicherer wird“, sagt eine Alpinistin, als sie kurz warten muss, bis Lacher mit einem Haufen Drahtseilen in der Hand abgestiegen ist. Ein Stück weiter flext Mitarbeiter Hannes Hackspiel aus Immenstadt alte Sicherungen ab und hilft zwei Bergsteigern über die Passage.

Trotz der Sanierung werde der Hindelanger Klettersteig seinen „alpinen Charakter“ beibehalten, versichert Alpenvereins-Mann Fracaro. Das heißt: Es wird keine durchgängige Sicherungsmöglichkeit an einem Stahlseil geben. Ungesicherte Passagen finden Begeher also auch in Zukunft vor. Die müssen ohne künstliche Hilfe überwunden werden. Nur an einigen Stellen, die sich als kritisch erwiesen haben, sollen zusätzliche Steighilfen angebracht werden.

Der Steig ist während der Sanierungsarbeiten normal begehbar.

Bei sonnigem Wetter ist der Arbeitsplatz auf etwa 2000 Metern Höhe für Schwindelfreie ein Traum, bei Regen, Wind und Nebel ist es kalt, nass und ungemütlich. Bild: Michael Munkler

Das ist der Hindelanger Klettersteig

Verlauf : Der Hindelanger Klettersteig beginnt am Westgrat des Westlichen Wengenkopfs (2235 Meter) und führt über den Großen Daumen (2280 Meter) zum Breitenberg (1893 Meter).

: Der Hindelanger Klettersteig beginnt am Westgrat des Westlichen Wengenkopfs (2235 Meter) und führt über den Großen Daumen (2280 Meter) zum Breitenberg (1893 Meter). Schwierigkeitgrad : anspruchsvoll

: anspruchsvoll Begehbarkeit: Juni bis Oktober