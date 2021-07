Drehstart im August 2021: Produktionsfirma bestätigt neue Folgen von "Daheim in den Bergen"

Die Allgäu-Sage "Daheim in den Bergen" bekommt weitere Folgen. Das bestätigte die Produktionsfirma Degeto gegenüber der Allgäuer Zeitung. Was bereits bekannt ist.

Es gibt neue Folgen von "Daheim in den Bergen". Das bestätigte die Produktionsfirma Degeto auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach soll Drehbeginn für die Alpensaga voraussichtlich Mitte August 2021 sein. Ein genauer Drehplan liege aber noch nicht vor. Ob die Drehorte wieder im Allgäu sind wie bei den früheren Folgen, und welche Titel die neuen Folgen haben werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch die Sendetermine sind noch unklar.

In den vergangenen Jahren wurden "Daheim in den Bergen"-Fans vom Ersten immer mit jeweils zwei neuen Folgen pro Jahr versorgt. Nicht ausgeschlossen also, dass 2022 von der ARD Folge 9 und Folge 10 im Fernsehen gezeigt werden.

Verwunderlich wäre das nicht. Die Serie um die Huber-Schwestern ist für das Erste immer ein Quotengarant. So auch dieses Jahr. Die Folge 7 "Brüder", die am 9. April ausgestrahlt wurde, lockte bereits 4,42 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Noch erfolgreicher war Teil 8 "Die Bienenkönigin", der eine Woche später im Ersten gezeigt wurde. 4,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, "der Marktanteil kletterte auf hohe 14,6 Prozent und war damit so hoch wie bei keiner der sieben vorherigen Ausgaben", stellte das Banchenprotal Quotenmeter damals fest.

Daheim in den Bergen: Ab August 2021 werden neue Folgen gedreht

Hinzu kommen dann immer noch die Fans, die sich die im Allgäu gedrehte Serie als Stream ansehen. Denn neben der Ausstrahlung im Free-TV sind die Folgen auch in der ARD-Mediathek zu sehen - wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum.

"Daheim in den Bergen“ ist ein Heimatfilm ohne Heimattümelei – auch wenn die Hubers und Leitners sowie all ihre Freunde und Feinde in adretten Bauernstuben, gekachelten Käsekellern und urigen Ziegenställen auftreten", schreiben Kritiker über die inzwischen acht Folgen der Saga, die unter anderem in Immenstadt, Oberstaufen, Weitnau und Kempten gedreht wurden. Bei den beiden Folgen, die dieses Jahr ausgestreahlt wurden, hatte Grimme-Preisträger Markus Imboden die Regie geführt.

Das sind die Folgen von "Daheim in den Bergen"

Folge 1: "Daheim in den Bergen - Schuld und Vergebung"

Folge 2: "Daheim in den Bergen - Liebesreigen

Folge 3: "Daheim in den Bergen - Schwesternliebe"

Folge 4: "Daheim in den Bergen - Liebesleid"

Folge 5: "Daheim in den Bergen - Väter"

Folge 6: "Daheim in den Bergen - Auf neuen Wegen"

Folge 7: "Daheim in den Bergen - Brüder" (2021)

Folge 8: "Daheim in den Bergen - Die Bienenkönigin" (2021)

Folge 9: noch unbekannt

Folge 10: noch unbekannt

Das sind die Schauspieler der Serie

Marie Huber: Catherine Bode

Lisa Huber: Theresa Scholze

Georg Leitner: Thomas Unger

Florian Leitner: Matthi Faust

Karl Leitner: Christoph M. Ohrt

Karin Leitner: Judith Toth

Mila Leitner: Nadja Sabersky