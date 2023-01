Tödliches Weihnachtsfest: 29-Jähriger stirbt 2021 an Heiligabend in Kempten

Eine Gruppe verbringt Heiligabend zusammen und konsumiert Drogen - auch das Schmerzmittel Fentanyl. Ein 29-Jähriger stirbt. Nun stehen zwei Männer vor Gericht.

17.01.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Heiligabend verbrachten vier Männer und eine Frau vor einem Jahr zusammen in einer Wohnung in Kempten. Am nächsten Morgen lag einer von ihnen tot in einem Bett. Gestorben offenbar an einer Überdosis Drogen.

