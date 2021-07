Ein früherer Drogensüchtiger packt über die Szene im Allgäu aus. Er warnt speziell Eltern davor, die Gefahren zu unterschätzen.

14.07.2021 | Stand: 18:42 Uhr

Er will nie wieder etwas mit Drogen zu tun haben. Und er will andere vor einem Schicksal wie seinem bewahren. Dennis (30, Name geändert) aus dem Ostallgäu war jahrelang süchtig nach Haschisch, Ecstasy, Speed und Koks. Jetzt geht der Drogen-Insider, der mittlerweile clean ist, an die Öffentlichkeit. Auch um Eltern zu warnen: „Drogen sind in vielen Familien ein Tabuthema. Dabei bekommt man nach meiner Erfahrung in jedem Dorf an Stoff – auch im Allgäu.“ Mit unserer Zeitung sprach Dennis über: