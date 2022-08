Drohen auch im Allgäu große Waldbrände?

Waldbrände wie am Zunderkopf gibt es auch in der Region. Auf der Alpensüdseite toben in Italien große Feuer. Muss man sich darauf auch im Allgäu einstellen?

Ein Blitzschlag hat im Juli eine rund 100 Quadratmeter große Waldfläche am Zunderkopf bei Schwangau (Ostallgäu) entzündet und so für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Bergwacht und Polizei gesorgt, bei dem auch Hubschrauber im Einsatz waren. Gleichzeitig toben vielerorts in Europa große Waldbrände, am Südrand der Alpen zerstörten Feuer im Friaul (Italien) über 500 Hektar Wald. Droht das künftig auch im Allgäu?

Zwar sei die Gefahr aufgrund der Vegetation hier nicht so hoch wie in Norditalien, „weil dort mehr Eukalyptus, Kiefern und Lärchen stehen“, erklärt der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner. Durch die längeren Trockenphasen steige aber die Gefahr von Bränden in Wäldern und auch auf Wiesen – zum Beispiel durch extrem trockenes Grün an Straßenrändern.

Künftig ist es länger heiß und trocken

„Wenn ein Autofahrer hier achtlos einen Zigarettenstummel aus dem Fenster wirft, ist die Gefahr da, dass sich das Feuer in Wald- oder Moorgebiete ausbreitet“, warnt Barnsteiner. „Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahrzehnten einen größeren Waldbrand in der Region erleben werden.“

Denn durch die globale Erwärmung schwäche sich der Jetstream – ein Starkwindband rund um den Globus in zehn Kilometern Höhe – ab, Hochdruckwetterlagen blieben länger stationär, erklärt der Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie am Max-Planck-Institut für Chemie, Johann Goldammer. „Es ist länger heiß und trocken. Gleichzeitig fehlt mittlerweile oft der sanfte Landregen.“ Starkniederschläge fließen dagegen oberflächlich ab und dringen nicht in den Boden ein. „Das macht Wälder, aber auch Weideflächen und Felder hochgradig brennbar.“

Allgäuer Alpen: Bergmischwald statt Fichten

2022 sei kein Ausreißer, sondern die Folge einer Entwicklung, die von der Wissenschaft lange prognostiziert wurde, sagt Goldammer. „Das ist die neue Normalität, um die wir uns nicht herumlügen können.“ Im Allgäu lebe man zwar auf einer Insel der Glückseligen und habe immer wieder Niederschläge – „gefeit sind wir vor Waldbränden aber nicht“, sagt auch Klaus Dinser, Waldbrandbeauftragter beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kempten.

„Wir müssen weg von Fichten, hin zu einem Bergmischwald mit vielen Baumarten“, fordert er. Gefährdet seien vor allem flachgründige Südlagen mit vielen freien Flächen mit trockenem Gras. „Gerade im Frühjahr sind die Gräser hier lang und trocken, man hat meist einen leichten Wind. Da wird das Feuer immer wieder frisch entfacht“, warnt er.

Kempter Wald und Sulzschneider Forst mit „wahnsinnig viel Brandgut“

Falls Feuer ausbricht, sieht Brandrat Barnsteiner auch in großen, zusammenhängenden Waldflächen wie dem Kempter Wald oder dem Sulzschneider Forst ein Risiko. „Wenn es dort brennt, gibt es wahnsinnig viel Brandgut und der logistische Aufwand, das einzudämmen, ist groß.“ Man sei aber technisch und taktisch gut aufgestellt, sagt Barnsteiner. „Wir haben zum Beispiel Forstrettungspunkte, an denen man sich treffen kann, die alle Beteiligten kennen. Es gibt im Wald ja keine Straßennamen.“ Löschflugzeugen erteilt er eine Absage. „Wir haben beim Brand in Schwangau in 30 Sekunden die Behälter der Hubschrauber befüllt und konnten alle drei bis vier Minuten einen Löschvorgang starten“, erklärt er.

Hätte man ein Löschflugzeug genutzt, das Wasser im Forggensee aufnimmt, wären etwa acht Minuten vergangen. Und man könne einen Hubschrauber auch aus einem Gebirgsbach per Pumpe befüllen, erklärt Barnsteiner. Er hält etwas anderes für wichtiger: Die Zusammenarbeit und Vernetzung der Einsatzkräfte. Hier gibt es offenbar mancherorts Nachholbedarf. Es gebe zwar einen guten Kontakt zu örtlichen Feuerwehren, lobt AELF-Fachmann Dinser. „Es fehlen aber stellenweise Strukturen wie Verteiler und Kontakte zwischen den Förstern und der Feuerwehr“, kritisiert er.

Mehr Zusammenarbeit nötig

Auch für Forscher Goldammer ist die Zusammenarbeit wichtiger als die Technik. Hubschrauber und Löschflugzeuge seien „Ausdruck des Hinterherrennens“. In den meisten Ländern flössen 20 Prozent der Investitionen bei Feuersicherheit in Prävention, 80 Prozent in Technik zur Bekämpfung. „Das muss man umdrehen.“

Entscheidend sei die Kompetenz der Menschen vor Ort. „Forst- und Landwirte müssen das Wissen und die Kapazitäten haben, sich aktiv zu beteiligen“, fordert Goldammer. So könne man kleine Feuer frühzeitig löschen oder solange im Griff haben, bis die Feuerwehr eintrifft. „Wir wären sofort mit dabei, wenn unsere Förster und Forstarbeiter helfen können, Waldbrände zu verhindern“, sagt Dinser. Wenn die Zusammenarbeit und der Umbau der Wälder gelinge, sagt Goldammer, „müssen wir uns vor großen Landschaftsbränden keine Sorgen machen.“

