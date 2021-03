Droht im Ostallgäu nach dem Ausbruch in Buchloe die „Notbremse“?

Inzidenz-Wert liegt knapp unter 100. Neben den Fällen im Buchloer Schlachthof gibt es in der ganzen Region viele neue Infektionen. Was das bedeutet.

12.03.2021 | Stand: 11:06 Uhr

Im Ostallgäu ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag auf 100,6 geklettert. (Upate, Freitagmorgen: Laut RKI liegt der Inzidenz-Wert am Freitag bei 95,6.) Steigt der Wert wieder dauerhaft, kann es im öffentlichen Leben erneut massive Einschränkungen geben. Ursache für den Anstieg ist unter anderem der Corona-Ausbruch im Buchloer Schlachtbetrieb Vion Beef. Dort wurden 84 Mitarbeiter positiv getestet, außerdem sind 384 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Laut Landratsamt Ostallgäu gibt es aber auch „viele weitere Infektionen verteilt auf die Kommunen im ganzen Landkreis“. Überall im Allgäu sind die Infektionszahlen gestiegen.