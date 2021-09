Paukenschlag bei Abt Sportsline aus Kempten: Das Team fährt ab sofort mit vier Autos um das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Lucas di Grassi ist neuer Pilot.

21.09.2021 | Stand: 07:38 Uhr

Paukenschlag beim Kemptener Rennsportteam Abt Sportsline. Wie die allgäuer-zeitung.de exklusiv erfuhr, wird das Team ab sofort mit vier Autos um das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) fahren. Vierter Fahrer wird Ex-Formel-E-Weltmeister Lucas di Grassi. Er wird bereits nächste Wochenende am Hockenheimring ins Auto steigen.

Sieben Jahre lang waren di Grassi und Abt Sportsline so etwas wie das „Dream-Team“ der Formel E. Zwölf Siege holte der Brasilianer für die Mannschaft aus Kempten, darunter den historischen ersten Triumph beim allerersten Rennen der Elektrorennserie am 13. September 2014 in Peking. Absoluter Höhepunkt: der Meistertitel in der Saison 2016/2017. Auch am Gewinn der Teammeisterschaft zusammen mit dem Kemptener Daniel Abt in der Saison 2017/2018 hatte der Brasilianer einen entscheidenden Anteil.

DTM-Knüller: Formel-E-Weltmeister Lucas di Grassi startet für Abt

Nach dem werkseitigen Ausstieg von Audi setzt Lucas di Grassi seine Formel-E-Karriere beim Team Venturi fort. Sein Herz schlägt nach eigenen Angaben aber unverändert für Abt Sportsline. Und die Wertschätzung für den charismatischen Brasilianer ist bei Firmenchef Hans-Jürgen Abt und Sportdirektor Thomas Biermaier gleichermaßen ungebrochen. „Wir haben lange darüber nachgedacht, was wir Lucas zum Abschied schenken können und wie wir unsere gemeinsame Reise ein wenig fortsetzen können“, sagte Abt am Montagabend.

„Dabei kam uns die verrückte Idee, Lucas einen Einsatz in der DTM zu ermöglichen – nun werden sogar zwei Einsätze und insgesamt vier Rennen daraus.“ Di Grassi wird als Teamkollege von Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller und Sophia Flörsch die vier letzten DTM-Rennen der Saison 2021 in Hockenheim (2./3. Oktober) und auf dem Norisring (09./10. Oktober) bestreiten. Der Clou: Der Formel-E-Star startet mit einem Design, angelehnt an sein spektakuläres Meisterauto aus der Saison 2016/2017. (Lesen Sie auch: Abt präsentiert neues Design für Elektrorennserie Extreme E)

„Möglich gemacht haben diese einzigartige Aktion unsere tollen Partner, die alle sofort spontan zugesagt haben, als wir ihnen unsere nicht ganz alltägliche Idee präsentiert haben“, verriet Abt Sportmarketing-Chef Harry Unflath. „Danke auch an Riga Mainz, die uns ihr Auto für diese Aktion ausleihen.“

„Dieses Ding ist typisch Abt“, sagte Lucas di Grassi. „So eine Beziehung findet man in der heutigen Welt nur noch selten. Gemeinsam mit Abt Sportsline hatte ich eine fantastische Zeit in der Formel E und habe bis zuletzt gehofft, die Zusammenarbeit auch nach dem Ausstieg von Audi aus der Formel E fortsetzen zu können. Nachdem das für Saison acht am Ende leider nicht geklappt hat, freue ich mich sehr, dass wir unsere gemeinsame Reise jetzt an zwei DTM-Wochenenden fortsetzen. Das ist auch ein Zeichen, dass wir in der Zukunft hoffentlich noch viel vorhaben.“

Das GT-Fahrzeug kennt di Grassi unter anderem von einem Einsatz beim GT World Cup in Macau. Auf dem Norisring siegte der Brasilianer 2016 bei einem Gaststart im Audi Sport TT Cup. (Lesen Sie auch: Abt-Fahrerin Sophia Flörsch: „Dieser Sport hat alles, was ich liebe“)

Formel-E-Weltmeister Lucas di Grassi ist Klimabotschafter

Di Grassi ist Klimabotschafter der Vereinten Nationen (UN) und ein Verfechter emissionsfreier Mobilität. „Natürlich kann man sich die Frage stellen, wie das mit der DTM zusammenpasst“, sagt Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier. „Die Antwort ist einfach: Auch die DTM blickt nach vorn und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Eine interessante Möglichkeit sind E-Fuels. Unser Partner Schaeffler arbeitet zudem gemeinsam mit Gerhard Berger und der ITR an der DTM Electric – das ist ein spannendes Zukunftsprojekt.“

Aktuell wird in der DTM noch mit Verbrennungsmotoren gefahren. Deshalb wird jeder Kilometer, den di Grassi in Hockenheim und auf dem Norisring zurücklegt, über seinen Partner Moss kompensiert. Moss ist ein innovatives Unternehmen, das CO2-Ausgleich mit der Blockchain-Technologie kombiniert. Di Grassi kann in Hockenheim und auf dem Norisring auf sein gewohntes Umfeld aus der Formel E vertrauen. Markus Michelberger, sein langjähriger Renningenieur aus der Elektrorennserie, ist genauso dabei wie ein Teil seiner Mechaniker-Crew aus der Formel E.

„Das werden zwei sehr emotionale DTM-Wochenenden für uns“, sagt Thomas Biermaier, der auch eine Botschaft an Venturi-Teamchefin Susie Wolff hat: „Lucas ist nur eine Leihgabe!“

