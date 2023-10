Wo im Allgäu verdienen die Menschen am meisten?

Das Durchschnittsgehalt dient Vielen als Orientierung. Doch es gibt regional deutliche Unterschiede. Wie hoch ist das mittlere Einkommen in Allgäuer Kreisen?

09.10.2023 | Stand: 16:12 Uhr

Wo stehe ich im Gehaltsvergleich? Verdiene ich durchschnittlich? Liegt mein Einkommen über oder unter dem Mittel? Die aktuellsten Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen, wie viel die Allgäuerinnen und Allgäuer 2022 im Mittel verdienten.

Demnach liegt das Mittlere Gehalt im Allgäu etwa bei 3616 Euro brutto pro Monat. Das ist der Durchschnitt aus den Mediangehältern aus dem Jahr 2022 aus den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Lindau sowie den kreisfreien Städten Kempten, Memmingen und Kaufbeuren.

Mittleres Einkommen im Allgäu: Was ist der Median?

Das Mittel wird in der Mathematik auch Median genannt. Dieser Wert beschreibt genau den mittleren Wert einer Erhebung. Stellt man beispielsweise die Menschen ihrem Einkommen nach in einer langen Reihe auf und ermittelt die Person, die exakt in der Mitte steht, bildet diese den Median. 50 Prozent der Menschen haben somit ein höheres Einkommen und 50 Prozent ein niedrigeres als diese Person. Beispiel: Bei der Zahlenreihe (1,1,3,5,7,9,15), ist der Median 5. Denn es liegen drei Werte darunter und drei darüber.

Wie hoch ist das Mittlere Einkommen in meinem Landkreis?

Wie hoch das mittlere Einkommen (Brutto/Monat) in Ihrem Landkreis für das gesamte Jahr 2022 liegt, sehen Sie hier in unserer Grafik.

In welchem Landkreis verdienen die Menschen am meisten?

Wie in der Grafik zu sehen ist, liegt der Median im Kreis Lindau bei 3724 Euro brutto pro Monat. Damit belegt das Westallgäu im Vergleich zwischen den Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten Rang 1. Wie übrigens auch bereits im Jahr zuvor, beide Male dicht gefolgt vom Kreis Unterallgäu (Median-Gehalt: 3719 Euro). Damit liegt das mittlere Einkommen im Unterallgäu 304 Euro über dem im Oberallgäu (3420 Euro).

Das deckt sich auch mit den Ergebnissen des Deka-Regionalreport. Denn laut dem Bericht der Investmentbank der Sparkassen haben im Allgäuer Vergleich auch die Menschen im Kreis Lindau das meiste Geld auf der hohen Kante - also auf dem Konto und in Anlagen, Aktien und sonstigen Investitionen.

Gender Pay Gap: Wie hoch ist der Unterschied im Gehalt zwischen Männern und Frauen im Allgäu?

Kaufbeuren

Kempten

Memmingen

Lindau

Ostallgäu

Unterallgäu: 3919 Euro (brutto/Monat)

Oberallgäu: 3617 Euro (brutto/Monat)

Das mittlere Einkommen bei Vollzeitbeschäftigten im Allgäu ist bei Männern und Frauen unterschiedlich. Bei Männern liegt der Median in den Kreisen und Kreisfreien Städten bei:

Bei vollzeit arbeitenden Frauen liegt der Mittelwert in den Landkreisen und kreisfreien Städten im Allgäu bei:

Kaufbeuren: 3178 Euro (brutto/Monat)

Kempten: 3204 Euro (brutto/Monat)

Memmingen: 3207 Euro (brutto/Monat)

Lindau: 3128 Euro (brutto/Monat)

Ostallgäu: 3008 Euro (brutto/Monat)

Unterallgäu: 3071 Euro (brutto/Monat)

Oberallgäu: 2999 Euro (brutto/Monat)

Die größte Differenz zwischen dem Gehaltsmittel bei Männern und Frauen gibt es demnach in den Kreisen Lindau und Unterallgäu. Beide Male liegt das mittlere Gehalt der Männer 102 Euro über dem Gehalt der Frauen.

Wo liegen die Allgäuer Landkreise im Vergleich zum Rest von Deutschland?

Das mittlere Bruttogehalt für Vollzeitbeschäftigte im Freistaat Bayern lag Ende vergangenen Jahres bei 3792 Euro pro Monat (+129 Euro im Vergleich zum Vorjahr). Alle Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städte haben somit ein mittleres Gehalt, das unterhalb des bayerischen Durchschnitts liegt.

Die Bestverdiener in Bayern sind Vollzeitbeschäftigte in Ingolstadt (5.282 Euro), in der Stadt Erlangen (5.200 Euro) sowie im Stadt- (4.892) und Landkreis München (4.780 Euro). In Ingolstadt ist der Verdienst sogar deutschlandweit am höchsten, die Stadt Erlangen erreicht Platz 3, die Stadt München Rang 5.

Das mittlere Gehalt in Deutschland liegt derweil bei 3646 Euro brutto/Monat. Somit liegt das Allgäu als Ganzes in etwa im bundesdeutschen Mittel. Dieses Gehalt entspricht einem Jahresbrutto von 43.752 Euro.