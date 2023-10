E-Bike-Akku: "Diesen Fehler sollten Sie im Winter unbedingt vermeiden"

Viele E-Bike-Fahrer und -Fahrerinnen sind auch im Winter unterwegs. Doch wie schützt man den Akku? ADFC-Experte Josef Böck gibt Tipps.

26.10.2023 | Stand: 09:07 Uhr

Immer häufiger nutzen E-Biker ihr Fahrrad auch im Winter. „Die Zahlen gehen klar nach oben“, sagt Josef Böck, Fahrsicherheitstrainer beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Kempten-Oberallgäu. Dazu tragen einerseits die vergleichsweise milden Winter bei. Zudem gebe es entsprechende Funktionskleidung, die warm hält. Das E-Bike habe gegenüber einem klassischen Fahrrad einen klaren Vorteil: „Auch wenn man sich warm anzieht, ist man nicht nass geschwitzt“, sagt Böck. Was die Technik betrifft, gebe es allerdings einige Dinge zu beachten.

Generell seien E-Bikes zwar wintertauglich. Doch es gibt eine Einschränkung: „Bei Kälte reduziert sich die Leistung des Akkus.“ Die Reichweite fällt also geringer aus. Das Problem wird dadurch verschärft, dass Fahren auf verschneiten Wegen, insbesondere auf weichem Schnee, mehr Motor-Leistung benötigt. „Das muss man bei längeren Ausritten einplanen.“

Zudem sollte man darauf achten, den Akku nicht dauerhaft frostigen Temperaturen auszusetzen. "Zweistellige Minusgrade, zum Beispiel in der Nacht, sind Gift für den Akku. Diesen Fehler sollten Sie im Winter unbedingt vermeiden", sagt Böck.

Schutz für den Akku: E-Bikes im Winter nicht draußen stehen lassen

Deshalb empfiehlt er, den Stromspeicher nicht im Freien am Rad befestigt zu lassen, sondern ihn – frostfrei – in Garage oder Keller mitzunehmen und erst vor der Fahrt wieder einzuklicken. Räder mit integriertem Akku sollten je nach Möglichkeit zumindest in den Keller gestellt werden. Als weiteren Tipp nennt er eine Neopren-Schutzhülle für den Akku, die etwa 20 Euro kostet.

Wer sein E-Bike im Winter nicht nutzt, sollte diesen Tipps berückischtigen

Wer sein Fahrrad im Winter nicht nutzt, könne mit einem einfachen Trick die Leistungsfähigkeit seines Akkus erhalten. „Bevor man das Rad für eine längere Zeit in den Keller stellt, empfehle ich, vorher noch eine kleine Runde zu drehen. Denn aufgrund der hohen Energiedichte sollte der Akku nicht mit voller Kapazität gelagert werden. Im Idealfall steht die Anzeige bei zwei bis drei Balken von fünf.“

Doch wie sicher sind die Akkus überhaupt? Auch im Allgäu gab es vereinzelt schon Fälle, bei denen Lithium-Ionen-Akkus in Brand gerieten. Grund dafür können Schäden innerhalb des Akkus sein. Sie können beispielsweise entstehen, wenn Akkus herunterfallen oder bei einem Unfall angeschlagen wurden. „In solchen Fällen sollte man die Akkus bei einem Fachhändler unbedingt inspizieren lassen“, rät Böck. Generell sei es wichtig Akkus nicht unbeaufsichtigt, zum Beispiel eine ganze Nacht, lang aufzuladen. Böck empfiehlt darüber hinaus eine Zeitschaltuhr.

Das Laden sollte auf nicht entzündbarem Material wie Fliesen, Glasplatten oder auf Beton erfolgen. Neben dem Schutz des Akkus liegt Böck auch der Schutz der Radler am Herzen: „Bitte fahren Sie gerade im Winter mit Licht, reflektierender Kleidung, Helm und guten Reifen. Bei Eisglätte sind Spikes die beste Wahl.“