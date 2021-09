E-Bikes: „Wenn es den Berg runter geht, kommt die Angst“

Immer mehr Senioren sind auf Pedelecs unterwegs. Dieser Boom ist auch ein Grund für steigende Unfallzahlen. Ein Fahrradclub bietet Fahrsicherheitstrainings an.

24.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Stellen Sie sich vor, alle Autofahrer bekommen einen Ferrari. Die Leute haben zwar einen Führerschein, aber die meisten wären mit den PS und der Schnelligkeit trotzdem überfordert. Genauso ist es auch mit Pedelecs. Auf den Rädern ist man plötzlich doppelt so schnell unterwegs, wie ohne Strom“, sagt Josef Böck, stellvertretender Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Kempten-Oberallgäu. Die im Volksmund E-Bike genannten Fahrräder werden in allen Altersklassen immer beliebter, häufig kommt es auch zu Unfällen. Der ADFC bietet daher regelmäßig Fahrsicherheitstrainings an, die sich vor allem an Senioren richten.