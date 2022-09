E-Mobilität: Wie "SymonE" den Allgäuer Forschern hilft

Die Kaufbeurer Firma STW hat ein serienmäßiges Nutzfahrzeug umgebaut und mit moderner Elektronik ausgerüstet. Warum das die Hochschule Kempten voran bringt.

29.09.2022 | Stand: 18:05 Uhr

„SymonE“ (gesprochen: „Simone“) heißt die neueste Errungenschaft des Instituts für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität (IFM) der Hochschule Kempten. Dabei handelt es sich freilich nicht um eine Wissenschaftlerin, sondern um ein speziell ausgerüstetes Fahrzeug, das das Institut in Benningen ( Unterallgäu) jetzt zu Forschungszwecken nutzen kann. „SymonE“ ist ein Geschenk des Kaufbeurer Unternehmens „Sensor-Technik Wiedemann“ (STW) an die Hochschuleinrichtung gleich neben dem Allgäu Airport. Der Name „SymonE“ steht für „System-Demonstrator“ – und das große E für „elektrisch“.

Wie Vertreter der Hochschule und des Firma STW bei der Fahrzeugübergabe übereinstimmend betonten, können beide Seiten von „SymonE“ auf vielfältige Weise profitieren. Laut Stefan A. Lang, Leiter der Vorentwicklung bei STW, erhofft sich das Unternehmen durch die Kooperation mit der Hochschule unter anderem die Entwicklung von Innovationen, die letztlich den STW-Kunden zugutekommen sollen. „Wir leben in unserem Unternehmen den Technologiewandel“, unterstrich die geschäftsführende Gesellschafterin Sonja Wiedemann: „Daher ist Forschung sehr wichtig für die Entwicklung unserer Produkte.“ In den Augen von Hochschulpräsident Dr. Wolfgang Hauke wird „SymonE“ die Forschung am IFM „in idealer Weise unterstützen und weiterbringen“. Dieser Schub von außen zur Entwicklung neuer Ideen sei letztlich „Innovation pur“.

Neue automatisierte Fahrfunktionen können getestet werden

Laut der beiden Institutsleiter, Dr. Rolf Jung und Bernhard Schick, stehen automatisiertes Fahren, die Interaktion von Menschen mit zukünftigen Technologien sowie Digitalisierung und Vernetzung im Zentrum der Forschung am IFM. Mit Blick auf diese Forschungsschwerpunkte biete „SymonE“ als sogenannter Versuchsträger eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten – zum Beispiel bei der Erforschung von neuen automatisierten Fahrfunktionen und Sicherheitskonzepten. Ebenso bei der intelligenten Vernetzung von Elektro-Fahrzeugen und Gebäudetechnik.

Um dies alles möglich zu machen, hat STW in „SymonE“ zahlreiche Geräte aus der eigenen Produktion verbaut. Das international agierende Unternehmen ist spezialisiert auf die Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung mobiler Maschinen und ihrer Arbeitsprozesse. Letztlich sollen die Hard- und Softwareprodukte die Maschinen leistungsfähiger machen. Zudem unterstützt STW seine Kunden bei der Entwicklung und Integration von Anwendungen.

Vom Mähen bis zum Schneeräumen: Das Fahrzeug "SymonE" kann viel

Wie Projektleiter Martin Wagner im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert, ist die Basis für „SymonE“ ein Serien-Nutzfahrzeug, das vor allem in Frankreich und Belgien von kommunalen Bauhöfen genutzt wird. So kann zum Beispiel auf dem futuristisch anmutenden Fahrzeug ein Mähwerk angebracht werden. Ebenso kann es als Räum- und Streufahrzeug im Winter genutzt werden. Laut dem Ingenieur für Elektrotechnik hatte „SymonE“ ursprünglich einen Dieselmotor. Diesen hat STW durch einen Elektroantrieb ersetzt. Darüber hinaus wurden zum Beispiel ein Batteriemanagement-System sowie verschiedene Sensoren und Rechner verbaut. Insgesamt hat der komplette Umbau etwa acht Monate gedauert.

Lesen Sie auch

Corona-Impfung per Spray Kommt bald der Corona-Schutz durch die Nase?

„Wir wollen mit Hilfe von SymonE nicht nur unser Leistungsspektrum zeigen, sondern auch unsere Produkte weiterentwickeln und Innovationen schaffen“, sagt Wagner. Dafür sei das Hochschulinstitut der „ideale Partner“.