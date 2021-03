ECDC Memmingen und EV Lindau wollen im Play-off-Viertelfinale zurückschlagen

Im Play-off-Viertelfinale braucht der ECDC Memmingen gegen Regensburg zumindest einen Erfolg. Auch der EV Lindau steht unter Zugzwang.

26.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Jetzt gilt es für die Allgäuer Eishockey-Oberligisten: Zum Auftakt ihrer Play-off-Serien im Viertelfinale setzte es sowohl für den ECDC Memmingen (2:3 in Regensburg), als auch für den EV Lindau (1:4 in Selb) Niederlagen. Beide Teams müssen am Freitag, 26. März, im eigenen Stadion und am Sonntag auswärts erneut ran. Dabei ist jeweils zumindest ein Sieg Pflicht, denn drei Schlappen bedeuten für beide Klubs das Saisonende.

Überragender Joey Vollmer im Tor des ECDC Memmingen

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller erwartet im Heimspiel gegen Regensburg eine ähnlich enge und intensive Partie wie im ersten Aufeinandertreffen. „Es war ein gutes Spiel von uns mit einem überragenden Joey Vollmer im Tor. Regensburg war überlegen, aber mit ein bisschen Glück hätten wir schon einen Sieg in der Tasche. Den holen wir uns jetzt in Spiel zwei“, gibt er sich kämpferisch.

Ist Regensburg der Angstgegner des ECDC?

Aus drei Begegnungen mit den Oberpfälzern vor den Play-offs gab es für die Indians aus der Maustadt in dieser Saison ebenso viele Niederlagen. Nur einmal zwang das Team um Trainer Sergej Waßmiller den Hauptrundenersten ins Penaltyschießen. Doch davon will sich Müller nicht entmutigen lassen: „Ich war mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Es wird wieder kampfbetont und ich glaube, dass wir dieses Mal den Sieg holen können.“ Spielbeginn am Freitag ist um 20 Uhr, am Sonntag geht es in der Domstadt bereits um 17 Uhr los.

Verteidiger Nikolaus Meier kehrt wohl zurück

Gute Nachrichten gibt es von der Verletztenfront: Verteidiger Nikolaus Meier, zuletzt erkrankt, kehrt wohl zurück, die Stürmer Antti-Jussi Miettinen, Donat Peter und Jannik Herm, die in Regensburg allesamt leichtere Blessuren erlitten und genäht werden mussten, sind einsatzfähig. Einzig auf den Langzeitverletzten Sven Schirrmacher müssen die Indians verzichten. (Lesen Sie auch: Ehemaliger ESVK-Torhüter Bastian Kucis erwartet Joker in Frankfurt)

Lindau hat mit den Selber Wölfen (Rang zwei) das zweite Topteam vor der Brust. Gegen die Franken gelang in der Hauptrunde immerhin ein Sieg aus drei Spielen. „Wichtig wird sein, von der Strafbank zu bleiben und unsere Chancen besser zu nutzen“, sagt Islanders-Chefcoach Gerhard Puschnik. Drei Mal hatte der VER Selb in Spiel eins in Überzahl getroffen. Die Mannschaft um Kapitän Andreas Farny, der in den Pre-Play-offs zum 250. Mal für den EVL auflief, muss am Freitag am Bodensee ab 19.30 Uhr ran. Das dritte Spiel am Sonntag in Selb beginnt um 17 Uhr.

Lesen Sie auch

Memmingen Eishockey-Oberliga: Auf den ECDC Memmingen wartet harte Arbeit

Aktuelle Infos aus der Allgäuer Eishockey-Szene gibt es stets in unserem Newsblog.