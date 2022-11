Ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist in Memmingen zu Gast

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wurde zunächst in der Kramerzunft empfangen, um sich in das Goldene Buch einzutragen. Doch dabei wird es nicht bleiben.

22.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wurde am Dienstagabend in Memmingen empfangen. Im Haus der Kramerzunft trug er sich ins Goldene Buch der Stadt Memmingen ein. Ab 19 Uhr liest er in der evangelischen Martinskirche aus seinem Buch "Toleranz, einfach schwer".

Memmingen Joachim Gauck trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein Bild: Ralf Lienert

Dekan-Ehepaar Christoph und Claudia Schieder mit Joachim Gauck. Bild: Ralf Lienert